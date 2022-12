Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Barcelona widzi, że Memphis Depay dąży do zmiany pracodawcy. Holendrem poważnie zainteresowany jest czołowy klub Premier League.

Mistrzostwa świata już za nami, ale kibice zdecydowanie nie będą narzekać na nudę. Wkrótce wznowione zostaną klubowe rozgrywki. Z kolei w styczniu kluby ponownie otrzymają możliwość pozyskania i sprzedawania zawodników. Na zmianę pracodawcy liczy Memphis Depay, czego w pełni świadoma jest Barcelona.

Holenderski snajper ma kontrakt z wicemistrzem Hiszpanii tylko do 30 czerwca 2023 roku. Depay do opuszczenia Barcelony dążył już minionego lata. Wówczas 28-latek miał zasilić Juventus. Z transakcji nic nie wyszło i napastnik został w drużynie Xaviego, który korzysta z Holendra epizodycznie. Depay chce dołączyć do klubu, w którym grałby regularnie. 28-latek w minionych tygodniach łączony był z Romą, czy Manchesterem United. Jest także inny zespół mocno zainteresowany angażem Holendra.

Depay jest pod obserwacją Newcastle, które wyrażało chęć kupna 28-latka już kilka miesięcy temu. Wówczas Holender nie był przekonany do tej opcji. Sytuacja się zmieniła, ponieważ Sroki to dzisiaj trzecia siła Premier League i realny kandydat do znalezienia się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Eddie Howe potrzebuje jakościowego napastnika, a Depay zapewniłby drużynie Anglika sporo goli. Newcastle nie będzie miało problemu ze spełnieniem finansowych oczekiwań Barcelony oraz piłkarza.

