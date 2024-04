Aston Villa latem chce pozyskać obrońcę do rywalizacji o skład z Matty Cashem. Na celowniku "The Villans" znalazł się Denzel Dumfries. Przeprowadzka Holendra z Interu miałaby się zamknąć w okolicach 26 milionów funtów - podaje serwis "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Matty Cash w przyszłym sezonie może mieć poważnego konkurenta w walce o skład

Aston Villa bowiem poważnie interesuje się Denzelem Dumfriesem

Kwota transferu Holendra ma zamknąć się w okolicach 26 milionach funtów

Denzel Dumfries na liście życzeń Aston Villi

Z informacji przekazanych przez “Calciomercato” wynika, że Aston Villa w letnim okienku transferowym może wzmocnić prawą obronę. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Denzel Dumfries z Interu Mediolan. Jeśli transfer Holendra doszedłby do skutku, to Matty Cash miałby poważnego konkurenta w walce o skład.

Włoscy dziennikarze donoszą, że przeprowadzka Denzeula Dumfriesa do Aston Villi nie będzie należała do najtańszych. “The Villans” bowiem będą musieli zapłacić “Nerazzurrim” około 26 milionów funtów. Cena byłaby z pewnością wyższa, jednak kontrakt Holendra z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

W obecnie trwającej kampanii Denzel Dumfries rozegrał 31 spotkań pod okiem Simone Inzaghiego. Wahadłowy może pochwalić się całkiem niezłymi statystykami. Udało mu się bowiem strzelić trzy gole oraz zaliczyć sześć asyst.

