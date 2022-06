Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski dwa ostatnie lata spędził na wypożyczeniu w Empoli. Polak zostaje w tym klubie na stale. Wiadomo ile za transfer 24-latka zarobi Fiorentina.

Szymon Żurkowski opuści definitywnie Fiorentinę

Polak zostanie piłkarzem Empoli na stałe

24-latek tym samym będzie mógł się przygotować do mundialu w dobrze znanym sobie środkowisku

Zaskakująca kwota transferu

Polscy piłkarze od dłuższego czasu mają wyrobioną markę w Serie A. Na swoje nazwisko sporo musiał pracować Szymon Żurkowski. Fiorentina nie stawiała bowiem na 24-latka. Urodzony w Tychach zawodnik regularnych występów poszukał w Empoli, gdzie odnalazł się znakomicie.

Żurkowski trafił do Empoli na zasadzie wypożyczenia w styczniu 2020 roku. Początkowo Polak potrzebował czasu na aklimatyzację, ale z czasem udowodnił trenerowi swoje umiejętności. Pomocnik przebił się do podstawowego składu i w minionym sezonie pomógł Empoli awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej na Półwyspie Apenińskim.

24-latek poradził sobie także na boiskach Serie A. Żurkowski był pewnym punktem zespołu, który bez problemu utrzymał się we włoskiej elicie. Polak opuścił tylko trzy spotkania. W pozostałych strzelił sześć goli oraz zaliczył trzy asysty. Żurkowski trafił do siatki: Sassuolo, Lazio, czy też Juventusu.

Postępy Żurkowskiego zapewne nie umykają uwadze czołowych włoskich klubów. W kontekście 24-latka wymieniana była Atalanta. Sezon 2022/2023 Polak spędzi jednak ponownie w Empoli. Klub ten wykupił bowiem pomocnika z Fiorentiny za tylko trzy miliony euro. To mała kwota, ponieważ portal Transfermarkt wycenia Żurkowskiego na siedem mln euro. Drużyna z Florencji zagwarantowała sobie jednak duży bonus od następnego transferu 24-latka, który tym samym będzie mógł spokojnie przygotować się do mundialu w znanym środowisku.

Szymon Żurkowski przejdzie na zasadzie transferu definitywnego z Fiorentiny do Empoli, gdzie grał ostatnio i podpisze kontrakt na trzy lata. Fiorentina zarobi około 3 miliony euro i duże bonusy z następnego transferu. Dobra wiadomość przed MŚ. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 23, 2022

Czytaj także: Olkiewicz w środę #17 Bestseller Michniewicza, który nigdy nie powstanie