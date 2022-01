Defensywa priorytetem – plan Chelsea na styczniowe okno transferowe

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea przystępowała do sezonu 2021/22 z jednym celem – zdobycie mistrzowskiego tytułu. Po udanej drugiej połowie sezonu w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela taki cel wydawał się jak najbardziej realny. Do pewnego momentu rywalizacja w obecnych rozgrywkach przebiegała zgodnie z planem, ale wszystko zmieniło się w ostatnich tygodniach. Szanse The Blues na tytuł drastycznie spadły. Z ich odzyskaniu mogą pomóc ruchy transferowe. Czy takich możemy się spodziewać w styczniu po klubie ze Stamford Bridge.

Chelsea w pierwszych dniach styczniowego okna transferowego nie wykazała się aktywnością

Priorytetem klubu ze Stamford Bridge wydaje się być sprowadzenie nowego lewego obrońcy

The Blues czekają również na ostateczne decyzje od Antonio Ruedigera, Andreasa Christensena i Cesara Azpilicuety w sprawie ich przyszłości

Zrealizowanie celu oddala się od Chelsea

Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla menedżera zespołu Thomasa Tuchela, który musiał sobie radzić bez wielu zawodników. Absencje wynikały z różnych względów – pozytywnych testów na koronawirusa, kontuzji oraz pauz za kartki. Niemiecki szkoleniowiec niejednokrotnie krytykował politykę Premier League, dotyczącą przekładania poszczególnych spotkań, szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy z powodu ograniczonego pola manewru zmęczenie zawodników się kumulowało.

Wydawało się, że Chelsea będzie chciała wykorzystać styczniowe okno transferowe na wzmocnienia. W ostatnich latach przyzwyczaiła nas do tego, że w tym okresie jest znacznie aktywniejsza od innych dużych angielskich klubów. Niespodziewanie jednak na chwilę obecną klub ze Stamford Bridge wykazywał się w tej kwestii biernością i na próżno szukać informacji o sfinalizowanych przez niego transferach. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie ulegnie zmianie i w kolejnych dniach kibice Chelsea otrzymają oficjalne informacje u upragnionych wzmocnieniach.

Kto może dołączyć do Chelsea?

Priorytetem londyńskiego klubu jest niewątpliwie wzmocnienie defensywy, które wymuszają na Chelsea kontuzje zawodników. Z powodu poważnego urazu kolana do końca sezonu nie wystąpi Ben Chilwell, a kilkutygodniowa przerwa czeka również Reece’a Jamesa. Na Stamford Bridge analizowane są obecnie różne warianty uzupełnienia tego obszaru.

W ostatnim czasie z przenosinami na Stamford Bridge łączonych było kilku piłkarzy. Chelsea miała między innymi rozważać z sprowadzenie z powrotem do zespołu wypożyczonego do Olympique Lyon Emersona Palmieriego, ale francuski klub nie zgodził się na takie rozwiązanie.

Z przejściem do The Blues mocno łączony był również Lucas Digne, który popadł w konflikt z Rafą Benitezem i jest zdecydowany na odejście z Evertonu. Chelsea jest jednak jednym z wielu kandydatów do pozyskania doświadczonego Francuza, a według ostatnich doniesień piłkarzowi najbliżej jest do Aston Villi. Jeżeli na Stamford Bridge rozważają kandydaturę Digne to niewątpliwie muszą się pośpieszyć z podjęciem konkretnych rozmów w tej sprawie.

Nie ma również wątpliwości, że Thomas Tuchel marzy o wzmocnieniu środka defensywy, ale z ruchami związanymi z tą pozycją prawdopodobnie będzie musiał poczekać do letniego okna transferowego. Wśród kandydatów wymieniani byli między innymi Jules Kounde, Matthijs de Ligt, Marquinhos, Presnel Kimpembe czy Wesley Fofana.

Kto odejdzie z Chelsea?

W ostatnim czasie media obiegła sensacyjna informacja o niezadowoleniu z pobytu w Chelsea Romelu Lukaku, który wrócił do klubu latem ubiegłego roku. Zaskoczenia wyrażonym publicznie stanowiskiem Belga nie krył menedżer Thomas Tuchel i klubowe władze. Ostatecznie jednak doświadczony napastnik zreflektował się, przeprosił za swoje zachowanie i zapewnił, że w kolejnych miesiącach da z siebie wszystko. Na tym skończyły się spekulacje na temat jego odejścia podczas styczniowego okna transferowego.

Biorąc pod uwagę sytuację kadrową Chelsea, zimą nie należy spodziewać się wielu transferów z klubu. Najbardziej prawdopodobne wydaje się być odejście dwóch środkowych pomocników – Rossa Barkley’a i Lewisa Bakera, z których usług niemiecki szkoleniowiec korzysta sporadyczni. Pierwszy z nich nie powinien mieć problemów ze znalezieniem klubu w Premier League, a zainteresowanie nim w ostatnich tygodniach wyrażali przedstawiciele Newcastle United, Leeds United i Burnley.

Możliwe są również wypożyczenia poszczególnych zawodników, którzy nie będą mieli szans na występy w drugiej połowie sezonu. Decyzji w tej sprawie można jednak spodziewać się dopiero pod koniec okna transferowego.

Kontraktowe problemy

Największym problemem Chelsea na chwilę obecną wydają się być wygasające z końcem czerwca kontrakty trzech ważnych obrońców – Cesara Azpilicuety, Andreasa Christensena i Antonio Ruedigera. Władzom The Blues do tej pory nie udało się przekonać ich do podpisania nowych umów i wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu odejdą z klubu za darmo. Chętnych na nich nie brakuje.

Chelsea jest już raczej pogodzona z utratą Ruedigera, który nie przystał na żadną z przedstawionych mu przez klub propozycji. Reprezentant Niemiec chce zrobić kolejny krok w swojej karierze, a przy tym wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki. W grze o jego pozyskanie mają uczestniczyć między innymi przedstawiciele Paris Saint-Germain i Realu Madryt, którzy są gotowi zaoferować mu znacznie lepsze wynagrodzenie od tego, na jakie mógłby liczyć na Stamford Bridge.

Azpilicueta i Christensen również poważnie rozważają odejście z klubu, a zainteresowanie ich sprowadzeniem wykazuje FC Barcelona. Duma Katalonii rozgląda się zawodnikami, którzy nie tylko mogliby stanowić wzmocnienie ich zespołu, ale jednocześnie ich sprowadzenie nie wiązałoby się z dużymi kosztami. Obaj piłkarze Chelsea spełniają te warunki, ale władze katalońskiego klubu nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji w ich sprawie. Hiszpan i Duńczyk chociaż mają na stole również oferty z Chelsea, wstrzymują się z ich podpisaniem do czasu poznania stanowiska Barcelony.

