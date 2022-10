PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Chelsea podobno wciąż jest zainteresowana Denzelem Dumfriesem, który był mocno przymierzany do londyńskiego klubu podczas ostatniego letniego okienka transferowego.

Chelsea nie zapomniała o Denzelu Dumfriesie

Wahadłowy już od dawna wzbudza zainteresowanie “The Blues”

Do transferu mogłoby dojść latem 2023 roku

Dumfries zamieni Mediolan na Londyn?

Zgodnie z najnowszymi raportami dziennikarzy “Calciomercato”, Chelsea cały czas monitoruje sytuację Denzela Dumfriesa w Interze Mediolan. 26-letni wahadłowy prezentuje się na wysokim poziomie, czym wzbudza zainteresowanie włodarzy “The Blues”.

Przypomnijmy, że na wypożyczeniu z Chelsea do Interu Mediolan przebywa Romelu Lukaku, który najchętniej pozostałby we Włoszech na stałe. Niewykluczone, że działacze obu klubów włączą Belga w ewentualną transakcję z udziałem Holendra. Władze zespołu ze Stamfrod Bridge podobno poczynili już pierwsze kroki ku pozyskaniu Dumfriesa latem 2023 roku.

37-krotny reprezentant “Oranje” z powodzeniem występuje w barwach drużyny popularnych “Nerazzurrich” od sierpnia 2021 roku, kiedy to trafił do Mediolanu za niespełna 14 mln euro z PSV Eindhoven. 26-letni Holender nie miał łatwego zadania, bowiem musiał zastąpić odchodzącego do PSG Achrafa Hakimiego, ale trzeba przyznać, że póki co spełnia pokładane w nim oczekiwania.

Denzel Dumfries w 15 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 2 bramki i dołożył do tego dorobku tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 25 milionów euro.

