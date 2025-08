Deco spotkał się z trzema piłkarzami Barcelony. Kluczowe rozmowy

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford wciąż nie został zarejestrowany

Barcelona wróciła z azjatyckiego tournee i od razu przystąpiła do intensywnych działań na rynku transferowym. Deco, były reprezentant Portugalii i obecny dyrektor sportowy Blaugrany, ma za sobą pracowity dzień. Spotkał się z trzema zawodnikami: Marcusem Rashfordem, Inakim Peną oraz Hectorem Fortem. Celem spotkania było omówienie ich sytuacji kontraktowych i sportowych.

Rashford trafił do Barcelony latem z Manchesteru United w ramach wypożyczenia. Zgodził się na znaczącą obniżkę pensji, by ułatwić przejście do La Liga. Mimo że treningi już trwają, Anglik nie został jeszcze oficjalnie zarejestrowany. Spotkanie z Deco miało na celu zapewnienie zawodnika, że proces rejestracji zostanie wkrótce zakończony i nie ma powodów do obaw.

Inaczej wygląda sytuacja Penii i Forta. Obaj wychowankowie La Masii mają opuścić klub przed końcem okna transferowego, lecz nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Pena jest jedynym zarejestrowanym bramkarzem pierwszej drużyny i dopóki Barcelona nie sfinalizuje zgłoszenia Joana Garcii, nie chce rozstawać się z obecnym golkiperem.

W przypadku Forta zainteresowanie jest spore, lecz przeszkodą może być jego udział w Mistrzostwach Świata U-20. Turniej rusza miesiąc po rozpoczęciu sezonu, a jego absencja mogłaby zakłócić plany nowego klubu.

