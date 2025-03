Deco o możliwym powrocie Neymara. Barcelona podjęła decyzję

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

To nie jest właściwy moment, aby Barcelona myślała o Neymarze – mówi Deco

Neymar po problemach ze zdrowiem, które dotknęły go w trakcie pobytu w Arabii Saudyjskiej, zdecydował się na powrót do Brazylii. Były piłkarz FC Barcelony podpisał półroczny kontrakt z Santosem, czyli macierzystym klubem. Od momentu, gdy wrócił na boisku, zdążył zachwycić kibiców swoimi umiejętnościami. Między innymi zdobył fenomenalną bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego.

Przez ostatnie tygodnie w mediach trwa saga transferowa z udziałem Neymara. Na świeczniku znalazł się ewentualny powrót Brazylijczyka do FC Barcelony. W związku z medialnymi doniesieniami głos w tej sprawie zabrał Deco w wywiadzie dla TNTSports BR. Dyrektor sportowy Dumy Katalonii zdradził, że w klubie nikt nie myśli o byłym piłkarzu, zaznaczając, że drużynę buduje się w sposób zrównoważony.

– To nie jest kwestia finansowa. Przede wszystkim myślę, że Neymar musi spróbować znów być szczęśliwym, cieszyć się piłką nożną. I nie widzę dla niego w tej chwili lepszego miejsca niż Brazylia i Santos. To jego klub. Wspieram Neymara. Chcę, żeby był szczęśliwy, a jego drużyna go potrzebuje. Każdy, kto lubi piłkę nożną, musi zobaczyć szczęśliwego Neymara – powiedział Deco, cytowany przez profil BarcaInfo.

– Neymar był fenomenem, który przeszedł przez ten klub. Zrobił to, co zrobił. Wygrał to, co wygrał. Czasami te historie się nie powtarzają. Mogą się powtórzyć, nigdy nie wiadomo, ale myślę, że to nie jest właściwy moment, aby Barcelona myślała o Neymarze, ani aby Neymar myślał o nas. Zespół buduje się w sposób zrównoważony, z głową – dodał dyrektor sportowy FC Barcelony.

Neymar w koszulce Barcelony grał w latach 2013-2017. W tym czasie wystąpił w 186 meczach, w których zdobył 105 goli i zaliczył 76 asyst. Latem 2017 roku został sprzedany do Paris Saint-Germain za rekordową kwotę 222 milionów euro.