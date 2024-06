Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

De Bruyne myśli o grze w Arabii. “W moim wieku trzeba być otwartym na wszystko”

Manchester City ma coraz więcej powodów, aby wątpić w to, że uda się im zatrzymać kluczowego piłkarza w środku pola. Kevin De Bruyne od kilku miesięcy wymieniany jest w kontekście dużego transferu do Saudi Pro League. Plotki transferowe podgrzewa fakt, że kontrakt Belga z The Citiziens dobiega końca w czerwcu przyszłego roku, a obie strony wciąż nie zdecydowały się parafować nowej umowy. O dalszą przyszłość i ewentualny transfer poza Europę lider Obywateli został zapytany przez dziennikarzy portalu hln.be.

– Arabia Saudyjska? W moim wieku musisz być otwarty na wszystko. Mowa o niesamowicie ogromnych kwotach na zakończenie kariery. Trzeba to przemyśleć – powiedział Kevin de Bruyne w rozmowie z portalem hln.be.

– Moja żona nie miałaby problemów z egzotyczną przygodą. Muszę pomyśleć o swojej przyszłości – dodał pomocnik Manchesteru City.

Kevin de Bruyne w barwach Manchesteru City gra od lipca 2015 roku. Belg kojarzony jest z największymi sukcesami w historii klubu. Razem z Pepem Guardiolą triumfowali w Lidze Mistrzów w 2023 roku oraz sześciokrotnie zdobywali mistrzostwo Anglii. Łącznie 32-latek zagrał w 382 meczach, w których strzelił 102 gole i zaliczył 170 asyst.

Zanim reprezentant Belgii przeniósł się do Anglii, występował między innymi w Bundeslidze oraz rodzimej lidze belgijskiej. W Niemczech bronił barw Wolfsburga i Werderu, zaś w Belgii zaczynał karierę w zespole Gent.