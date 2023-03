PressFocus Na zdjęciu: Davide Frattesi

Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Lazio, ale jest wychowankiem Romy

Zawsze marzył, aby ubierać trykot “GIallorossich”

Davide Frattesim poważnie interesuje się Lazio

Davide Frattesi w kręgu zainteresowań Lazio

Włoski portal “Il Messaggero” donosi, że Davide Frattesi może latem zasilić szeregi Lazio. Czterokrotny reprezentant Włoch pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w tym klubie, ale jako 15-latek przeszedł do Romy, której od dziecka jest wielkim fanem. Władze “Biancocelestich” mają na uwadze, że pomocnikiem Sassuolo interesują się również inne czołowe kluby Serie A, dlatego chcą jak najszybciej rozpocząć rozmowy z zawodnikiem i jego klubem.

Wielkim fanem talentu Davide Frattesiego jest sam Maurizio Sarri. To on namawia Claudio Lotito, aby sięgnął głęboko do portfela i sprowadzić do Rzymu piłkarza urodzonego właśnie w tym mieście. Obecny wicelider Serie A powoli oswaja się z faktem, że klub opuści latem Sergej Milinković-Savić, a pomocnik Sassuolo miałby być od przyszłego sezonu jego następcą.

Włoski pomocnik jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji we włoskiej ekstraklasie. W tym sezonie ligowym rozegrał w koszulce Sassuolo 27 spotkań oraz zdobył sześć bramek. Jest jedną z największych gwiazd występującą na Mapei Stadium.

