David De Gea po sezonie ma opuścić szeregi Fiorentiny. Hiszpański bramkarz jest o krok od dołączenia do AS Monaco. Tym samym rywalizowałby o miejsce w składzie z Radosławem Majeckim - przekazuje "Fichajes".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: David De Gea

David De Gea o krok od AS Monaco

David De Gea po odejściu z Manchesteru United zrobił sobie rok przerwy od piłki. Hiszpański golkiper ostatnie dwa sezony spędził jednak we Fiorentinie. Przeprowadzka bramkarza na Półwysep Apeniński była strzałem w dziesiątkę. Weteran przypominał tego samego gracza, który błyszczał na Old Trafford. W nadchodzącym letnim okienku transferowym strony jednak prawdopodobnie zakończą współpracę.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że David De Gea jest blisko dołączenia do nowego zespołu. Jak się okazuje, przyszłość Hiszpana może być pisana w Ligue 1. O transfer weterana zabiega bowiem AS Monaco. Do francuskiego klubu przemawia fakt, że były zawodnik Manchesteru United będzie dostępny za darmo.

Jeśli David De Gea wzmocni AS Monaco, to zapewne będzie rywalizował o miejsce w składzie z Radosławem Majeckim. Polski bramkarz przez większą część sezonu był podstawowym golkiperem. Jednak jego sytuacja w drużynie uległa zmianie. Pojawiły się nawet medialne plotki, że były gracz Legii Warszawa może opuścić Francję.

David De Gea natomiast w minionym sezonie rozegrał 42 spotkania między słupkami Fiorentiny. Hiszpan może się pochwalić dobrą liczbą czystych kont. Aż 11 meczów udało mu się zakończyć bez straconego gola.