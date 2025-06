Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Nunez rozmawia z Napoli, gwiazdor Liverpoolu wysoko na liście życzeń

Darwin Nunez powoli zbliża się do momentu, w którym nastąpi rozstanie z Liverpoolem. Urugwajczyk już od dawna przymierzany jest do zmiany klubu. Jego pobyt na Anfield Road nie do końca przebiegał zgodnie o oczekiwaniami. Po napastniku spodziewano się znacznie więcej. Mimo to 25-latek nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ walczy o niego kilka drużyn.

Największe zainteresowanie wyraziło Napoli, które umieściło reprezentanta Urugwaju wysoko na liście życzeń. Fabrizio Romano poinformował, że Nunez prowadzi rozmowy z włoskim klubem, a w bieżącym tygodniu zaplanowano kolejne spotkanie. Dziennikarz dodał jednak, że mistrz Serie A to tylko jedna z opcji dla piłkarza. Na stole znajdują się także oferty z Saudi Pro League i innych europejskich drużyn.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nunez w minionym sezonie zaliczył najsłabszy sezon, odkąd trafił do Liverpoolu. Łącznie zdobył zaledwie siedem goli i zaliczył 7 asyst w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. W dwóch poprzednich kampaniach zawsze notował dwucyfrową liczbę bramek.

The Reds sprowadzili go latem 2022 roku z Benfiki za 85 milionów euro. Aktualnie napastnik jest wyceniany prawie o połowę mniej, ponieważ jego wartość wynosi 45 mln euro. Kontrakt z Liverpoolem ma ważny do czerwca 2028 roku.