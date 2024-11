Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Vasco da Gama wykazuje zainteresowanie Danilo

Kilkuletni pobyt Danilo w Juventusie powoli dobiega końca. Kontrakt zawodnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i choć turyński klub posiada opcję przedłużenia umowy, to ten zapis najprawdopodobniej nie wejdzie w życie. Dlatego wszystko wskazuje na to, że doświadczony obrońca rozstanie się ze Starą Damą w jednym z najbliższych okienek transferowych – zimą byłby dostępny w promocji, a następnego lata za darmo.

Dotychczas kapitan reprezentacji Brazylii był łączony głównie z saudyjskimi gigantami, które od dawna bacznie monitorują jego sytuację. Prawy defensor, który równie dobrze czuje się na środku obrony, zapewne zostałby obsypany pieniędzmi na Półwyspie Arabskim. Jednak 33-latek jeszcze nie podjął decyzji w sprawie przyszłości i ostatecznie może obrać zupełnie inny kierunek, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Według tureckiego dziennikarza chrapkę na sprowadzenie Danilo ma również Vasco da Gama. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, to weteran zaliczyłby powrót do ojczyzny. W przeszłości grał w takich brazylijskich ekipach jak Santos oraz America Futebol Clube.

64-krotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w zespole Bianconerich od sierpnia 2019 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za 37 milionów euro z Manchesteru City. W swoim piłkarskim CV posiada także hiszpański Real Madryt i portugalskie FC Porto.