Juventus rusza na zakupy. Ciekawe wzmocnienie na horyzoncie

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Stara Dama monitoruje sytuację Antonio Silvy

Juventus bacznie przygląda się Antonio Silvie. Według włoskich dziennikarzy, 21-letni stoper z Benfiki Lizbona miałby przybyć do stolicy Piemontu już w styczniowym okienku transferowym. Decyzja o zainteresowaniu Portugalczykiem wynika z poważnych kontuzji Gleisona Bremera i Juana Cabala, którzy nie powrócą na boisko do końca sezonu 2024/25.

Reprezentant Portugalii, który wystąpił już w 10 meczach w bieżącym sezonie, jest jednym z najbardziej obiecujących młodych środkowych obrońców w Europie. Co więcej, jego agentem jest Jorge Mendes, znany z licznych udanych transferów portugalskich gwiazd, w tym Francisco Conceicao, który latem dołączył do Starej Damy.

Silva to nie jedyny kandydat do wzmocnienia defensywy 36-krotnego mistrza Włoch. W orbicie zainteresowań klubu znaleźli się także Milan Skriniar z PSG oraz Jakub Kiwior, obecnie reprezentujący Arsenal. Wybór odpowiedniego zawodnika będzie kluczowy dla trenera Thiago Motty, który chce zabezpieczyć linię obrony w drugiej fazie rozgrywek. Młody stoper jest wychowankiem Benfiki, a fachowy serwis transfermakrt.de wycenia go na 40 milionów euro.

Piłkarze Juventusu po dwunastu kolejkach mają na swoim koncie 24 punkty i obecnie zajmują 5. miejsce w tabeli Serie A. Ekipa Motty po przerwie na kadrę zmierzy się z Milanem na San Siro. Mecz odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 18:00.