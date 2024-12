Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Damian Rasak

Damian Rasak jest nie tylko bardzo dobry w defensywie i waleczny, ale potrafi też strzelać piękne gole, co już nieraz udowodnił w tym sezonie. Ściągnięcie go z Wisły Płock było jednym z najlepszych transferów Górnika Zabrze w ostatnich latach. Problem Górnika polega na tym, że po tym sezonie pomocnikowi kończy się kontrakt. Co więcej, ma klauzulę odejścia, którą można aktywować jeszcze tej zimy. I nie są to kosmiczne pieniądze.

Gola z Widzewem gratulował nawet Podolski

W tym sezonie Ekstraklasy Damian Rasak rozegrał 17 meczów ligowych, w których strzelił 4 gole i zaliczył dwie asysty. Jeśli chodzi o bramki, to jak już wspomniano, znalazły się wśród nich i takie przedniej urody. Na kibicach największe wrażenie zrobiła ta w wyjazdowym meczu z Widzewem. Tego trafienia gratulował Rasakowi między innymi Lukas Podolski, który trochę pięknych goli w życiu też strzelił.



Generalnie w Zabrzu Rasak jest niezwykle ceniony, choć w sumie nie tylko tam. Każdy kto oglada Ekstraklasę wie, że to obecnie jeden z czołowych piłkarzy w lidze na swojej pozycji. Niektórzy eksperci (jak choćby Kamil Kosowski) już jakiś czas temu sugerowali, że może warto spróbować go w reprezentacji, skoro mamy na tej pozycji takie problemy.



Ale wracając do meritum, czyli sytuacji kontraktowej Rasaka. Jak wiadomo, piłkarz ma w umowe klauzulę odejścia, czyli kwotę, którą trzeba zapłacić Górnikowi za jego odejście bez konieczności negocjowania z zabrzanami. Wiadomo było, że ta klauzula jest, ale do tej pory nie było jasne ile wynosi.

Klauzula? Taka sama dla wszystkich

W tym momencie Goal.pl może jednak ujawnić dokładną kwotę: z naszych ustaleń wynika, że klauzula wykupu Damiana Rasaka to 600 tysięcy euro. I co ważne: jest taka sama dla klubów zagranicznych, jak i polskich (a nie zawsze tak bywa). Ostatni dzwonek do jej uruchomienia to zima, bo latem kończy się kontrakt piłkarzowi. A czy ktoś się na to zdecyduje? Na razie nie docierają do nas informacje o mocnych przymiarkach, ale bądźmy uczciwi: nie są to duże pieniądze za czołowego gracza Ekstaklasy.

Oczywiście, są też inne scenariusze. Taki, że Rasak przedłuża umowę z Górnikiem, choć (niestety dla fanów z Zabrza) ten wariant wydaje się dość mało prawdopodobny. Piłkarz uczciwie mówi od pewnego czasu (również w niedawnej rozmowe z Goal.pl), że dla niego to już ostatni dzwonek, aby spróbować powalczyć o wyższe cele i – nie ma co ukrywać – podreperować ekonomię.



W przypadku pomocnika Górnika mówiło się i o polskich klubach (Lech Poznań) i o zagranicznych jak choćby o tureckim Antalyasporze. I wydaje się, że przy takiej formie gracza prędzej czy później ktoś mocniej wejdzie do gry.