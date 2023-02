fot. Górnik Zabrze Na zdjęciu: Daisuke Yokota

Górnik Zabrze w oficjalnym komunikacie potwierdził, że pozyskał Daisuke Yokotę. 22-latek zasilił 14-krotnego mistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego.

Górnik Zabrze w trakcie trwającej kampanii wciąż nie może być pewny ligowego bytu. Ekipa Bartoscha Gaula zamiast myśleć o rywalizacji związanej z wywalczeniem miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach, musi koncentrować się na tym, co dzieje się za jej plecami.

Pomóc w walce o zrealizowanie celu Górnikowi ma Daisuke Yokota. Jest to pierwsze wzmocnienie z zewnątrz tej simy w szeregach 14-krotnego mistrza Polski. Jednocześnie ekipa z Zabrza ma już dwóch Japończyków w składzie.

“Nowym zawodnikiem 14-krotnych Mistrzów Polski został 22-letni Daisuke Yokota, który dołączył do ekipy Górnika na mocy transferu definitywnego z łotewskiej Valmiery. Japoński piłkarz urodził się 15 czerwca 2000 roku w Tokio. W wieku osiemnastu lat trafił do Europy, a konkretnie do Niemiec do juniorskiej drużyny FSV Frankfurt. Rok później trafił do drugiej drużyny FC Carl Zeiss Jenna zaliczając pierwsze występy i bramki w dorosłej piłce. Jego talent na dobre objawił się jednak na Łotwie, w zespole FC Valmiera, do którego trafił dwa lata temu. W tym czasie rozegrał 61. oficjalnych meczów, zdobywając 8 bramek i notując 12 asyst. W 2022 roku zdobył z Valmierą tytuł Mistrza Łotwy” – czytamy w komunikacie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Górnika.

✍️ Here we go ‼️

⚪🔵🔴 pic.twitter.com/eMP3sTahTu — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 9, 2023

Japoński piłkarz związał się z zabrzanami kontraktem na 1,5 roku z opcją przedłużenia. Yokotao miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Norbertem Wojtuszkiem, czy Pawłem Olkowskim.

Górnik po rozegraniu dziewiętnastu spotkań ligowych plasuje się na 13. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Na koncie ekipy Bartoscha Gaula znajduje się 21 punktów. W sobotę w ramach 20. kolejki drużyna z Roosevelta 81 zmierzy się na swoim stadionie z Radomiakiem.

