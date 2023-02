fot. Piast Gliwice Na zdjęciu: Alex Sobczyk

Piast Gliwice pochwalił się pierwszym transferem tej zimy. W Ekstraklasie ponownie zagra napastnik Alex Sobczyk.

Trener Piasta ma do dyspozycji nowego napastnika

Do gliwiczan dołączył Alex Sobczyk

25-latek wcześniej w Ekstraklasie reprezentował barwy Górnika Zabrze

Były napastnik Górnika zagra w Gliwicach

Sezon 2022/2023 jest trudny dla Piasta. Gliwiczanie zamiast naciskać na drużyny z górnej połowy tabeli, muszą oglądać się na to co ma miejsce wokół strefy spadkowej. Utrzymanie się w Ekstraklasie to bowiem cel, który zrealizować się stara Aleksandar Vukovic. Serb zastąpił w bieżącej kampanii Waldemara Fornalika. Szkoleniowiec gliwiczan nie ma łatwo. Klub dopiero teraz sprowadził pierwszego zawodnika w zimowym oknie. Do Piasta dołączył Alex Sobczyk, który w latach 2020-2022 strzelił dla Górnika Zabrze trzy gole oraz zaliczył cztery asysty.

– Cieszę się, że trafiłem do Piasta Gliwice i znowu będę mógł grać w Polsce. Chcę dać z siebie wszystko, aby moimi występami pomóc drużynie – rzekł Alex Sobczyk po podpisaniu kontraktu do końca tego sezonu. – Bardzo chciałem wrócić do Ekstraklasy, więc ucieszyłem się na wiadomość o możliwym powrocie. Jest tutaj duża intensywność, wszystkie drużyny są bardzo wyrównane, a każdy mecz jest ważny – dodał 25-latek, który może zostać w Gliwicach na kolejne dwa lata, jeżeli obie strony będą zadowolone ze współpracy.

– Cieszę się, że Alex Sobczyk dołączył do Piasta. Jego transfer pozwoli nam zwiększyć konkurencję w zespole, a także da nam więcej opcji w kreowaniu akcji ofensywnych. Mam nadzieję, że szybko przekonamy się, że Alex będzie wzmocnieniem naszego zespołu – tłumaczy Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice.

