Marcus Thuram ma tylko miesięcy kontraktu. Borussia Moenchengladbach stara się sprzedać Francuza, który wzbudza spore zainteresowanie.

Czołowy klub Premier League zgłosi się niedługo po Marcusa Thurama

Borussia Moenchengladbach oczekuje za napastnika kilkunastu milionów euro

Kontrakt Francuza wygasa już w lipcu

Wicemistrz świata może trafić do Premier League

Marcus Thuram ma za sobą mistrzostwa świata w Katarze, z których wrócił ze srebrnym medalem. Selekcjoner reprezentacji Francji dał mu wystąpić w pięciu spotkaniach, a 25-latek odwdzięczył się dwoma asystami. Grę Thurama podczas turnieju obserwowały czołowe europejskie kluby.

Borussia Moenchengladbach, której barwy reprezentuje 25-latek, cieszy się z tego, że Thuram znajduje się na liście życzeń wielkich europejskich marek. Francuzowi zostało bowiem tylko kilka miesięcy kontraktu. Napastnik nie podpisze nowej umowy, więc jego klub szykuje się do sprzedaży Thurama. Portal Transfermarkt wycenia Francuza na 30 milionów euro, ale potencjalny kupiec musi zapłacić tylko 12 milionów euro, z racji na wygasający w lipcu kontrakt napastnika.

Thuram w tym sezonie Bundesligi strzelił dziesięć goli, co czyni go drugim najlepszym strzelcem tych rozgrywek. Niedługo Francuz może zdobywać bramki w Premier League. Do złożenia oferty szykuje się Newcastle. Zamierza ono zaproponować pracodawcy Thurama nieco mniej, niż oczekiwane przez Źrebaków 12 milionów euro. Borussia może zaakceptować tę ofertę, jeżeli na jej biurko nie trafi korzystniejsza propozycja. 25-latekiem interesuje się jeszcze między innymi Inter Mediolan.

