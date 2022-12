PressFocus Na zdjęciu: Newcastle United

We wtorek odbyły się cztery mecze Pucharu Ligi Angielskiej. Niespodzianek nie było. Do kolejnej rundy zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami awansowali Newcastle United, Leicester City, Southampton oraz Wolverhampton.

Newcastle pokonało Bournemouth

Wolverhampton nie dał szans Gillingham

Leicester City zameldowało się w kolejnej rundzie

Faworyci awansowali do kolejnej rundy

Leicester City rywalizowało z zespołem z League One Milton Keynes. Lisy bez żadnych problemów ograły niżej notowanego rywala 3:0, a do przerwy prowadziły już 2:0 po golach Tielemansa i Pereza. Po zmianie stron trzecie trafienie dołożył Vardy i zespół prowadzony przez Rodgersa mógł cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.

Pojedynek Newcastle z Bournemouth to jedyne wtorkowe starcia dwóch zespół na co dzień rywalizujących w Premier League. Faworyzowane Sroki wygrały 1:0, ale jedyny gol w tym meczu padł po samobójczym trafieniu Senesiego.

W kolejnym spotkaniu Wolverhampton pokonał Gillingham – drużynę z League Two 2:0 po golach w końcówce spotkania. Najpierw na listę strzelców w 77. minucie wpisał się Jimenez, a wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Ait Nouri.

Southampton dość nieoczekiwanie przegrywał do 2. minuty z drużyną z League One Lincoln po samobójczym trafieniu Bazunu, ale dwie bramki Adamsa pozwoliły Świętym awansować do kolejnej rundy.

