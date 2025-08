fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo wskazał Al-Nassr cel transferowy

Cristiano Ronaldo nie tylko gra, ale też realnie wpływa na politykę transferową Al-Nassr. Jak informuje hiszpańska MARCA, Portugalczyk wskazał klubowi kolejny cel – Masona Greenwooda.

Anglik ma za sobą świetny sezon w Olympique Marsylia. Napastnik zdobył 21 bramek i zaliczył 6 asyst, pomagając drużynie wrócić do Ligi Mistrzów. To wystarczyło, by ponownie zwrócić uwagę klubów z Arabii Saudyjskiej. W tym oczywiście Al-Nassr, gdzie Cristiano Ronaldo coraz bardziej angażuje się w budowę zespołu.

Greenwood już latem zeszłego roku odrzucił ofertę z Bliskiego Wschodu, chcąc kontynuować rozwój w Europie. Tym razem sprawa może wyglądać inaczej – wpływ Ronaldo może mieć kluczowe znaczenie. Co ciekawe, zainteresowanie Anglikiem wykazuje też Inter Mediolan.

Al-Nassr latem zakontraktowało już m.in. Joao Felixa. Jednak klub chce zbudować drużynę zdolną do zdobycia mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. CR7 dobrze wie, że potrzebne są transfery i jasno wskazał, że Greenwood byłby dla zespołu dużym wzmocnieniem.

Na decyzję zawodnika trzeba będzie jeszcze poczekać. Saudyjski klub ma świadomość, że konkurencja z Europy może być silna, ale ma też potężny atut – samego Cristiano Ronaldo, który aktywnie uczestniczy w rozmowach o przyszłości zespołu.