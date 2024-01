IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Virgil Ghita

Ghita to ważny punkt zespołu Cracovii

Piłkarzem poważnie interesuje się Dynamo Kijów

Cracovia nie odda go jednak za mniej niż 3,5 miliona euro

Dynamo pyta o defensora Cracovii

Działacze Dynama Kijów mieli złożyć zapytanie o Virgila Ghitę jeszcze zanim urazu w Cracovii nabawił się Kamil Glik. Klub z Krakowa nie chce żegnać się ze swoim zawodnikiem i dał Ukraińcom jasno do zrozumienia, że musieliby wyłożyć na stół poważne pieniądze. Weszlo.com pisze o kwocie w granicach 3,5-4 milionów euro.

Obecna umowa Ghity z Cracovią będzie ważna do lata 2026 roku. Krakowianie nie mają więc presji, by szybko go sprzedawać. Stąd też kwota transferu, która może okazać się zaporowa.

25-letni Rumun wystąpił w tym sezonie w 19 meczach Ekstraklasy i czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Do Polski trafił on przed półtora roku z rumuńskiego FCV Farul.

