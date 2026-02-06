Cracovia ściągnie nie jednego, a dwóch napastników. Transfer o krok

Cracovia lada moment może ogłosić pozyskanie napastnika. Do Krakowa na testy medyczne leci Jean Batoum. Jeśli wszystko pójdzie dobrze zostanie wypozyczony z opcją wykupu. Obecnie jest związany z izraelskim klubem FC Ashdod.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Batoum blisko transferu do Cracovii. Nie tylko Wiktor Bogacz

Cracovia po 19. kolejkach zajmuje 4. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, a więc walczy o awans do europejskich pucharów. W drugiej części sezonu nie pomoże im Filip Stojilković, którego sprzedali po zaledwie pół roku do włoskiej Pisy za 3 miliony euro. Ten fakt sprawił, że w Krakowie potrzebny jest nowy napastnik. Ostatnio media informowały, że Pasy interesują się Wiktorem Bogaczem.

Reprezentant Polski do lat 21 jest o krok wypożyczenia do Cracovii. W umowie z New York Red Bulls ma znaleźć się także opcja ewentualnego wykupu po sezonie. Bogacz to jednak tylko jeden z dwóch snajperów, którzy mają wzmocnić klub.

Już jakiś czas temu Luka Elsner, trener Cracovii zapowiedział, że w grę wchodzi pozyskanie dwóch napastników, ale o różnych profilach. Teraz z informacji serwisu sport5.co.il wynika, że drugą „dziewiątka” ma zostać reprezentant Kamerunu – Jean Batoum. 23-latek na co dzień gra w Izraelu, gdzie broni barw FC Ashdod, do którego trafił latem ubiegłego roku.

Zdaniem tamtejszego źródło Batoum jest w drodze na badania medyczne w Polsce. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, po nich powinien podpisać kontrakt z Cracovią. Ma to być wypożyczenie z opcją wykupu.

Batoum wystąpił w FC Ashdod w 20 meczach ligowych, w których zdobył 5 goli i zaliczył 2 asysty. Wcześniej grał w rodzimej lidze w Dynamo Douala i Colombe Sport. Na swoim koncie ma także 2 występy dla reprezentacji Kamerunu i jednego gola.