Cracovia ma nowego skrzydłowego. Transfer prosto z Hiszpanii

Cracovia dopięła kolejny transfer przed rundą wiosenną. Do zespołu Pasów dołączył Pau Sans na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Realu Saragossa. Krakowski klub ma opcję wykupu skrzydłowego.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Pau Sans nowym zawodnikiem Cracovii

Cracovia w trakcie zimowego okna transferowego pożegnała Mikkela Maigaarda. Duński pomocnik został sprzedany do Wieczystej Kraków za kwotę około 300 tysięcy euro. Ponadto zespół Luki Elsnera opuścili również m.in. David Olafsson, Jakub Jugas oraz Michał Rakoczy.

Przy Kałuży pojawili się już nowi zawodnicy. Kadrę wzmocnili Mauro Perković z Dinama Zagrzeb, Beno Selan z NK Bravo oraz Maxime Dominguez, który trafił do Krakowa z brazylijskiego Vasco da Gama. Ostatnim ruchem jest sprowadzenie młodego skrzydłowego z Hiszpanii.

Nowym piłkarzem Pasów został Pau Sans. 21-letni zawodnik trafił do Cracovii na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Realu Saragossa, a porozumienie zawiera opcję wykupu po zakończeniu sezonu. Utalentowany Hiszpan ma już za sobą solidne doświadczenie na zapleczu La Liga.

W barwach Saragossy rozegrał łącznie 56 spotkań w La Liga 2 oraz Pucharze Króla, zdobywając pięć bramek i notując dwie asysty. Co istotne, Sans potrafi występować zarówno na prawej, jak i lewej stronie boiska. Hiszpan będzie grał w Cracovii z numerem 11. O jego potencjale i mankamentach wypowiedział się Christian Blasco Varona z hiszpańskiego „Sportu”, który w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na Goal.pl zwrócił uwagę, że Sansowi brakuje przede wszystkim regularności i lepszych liczb.

Cracovia już w poniedziałek, 2 lutego, wróci do ligowej rywalizacji. W ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy Pasy zmierzą się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Krakowianie zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli i tracą zaledwie trzy punkty do liderującej Wisły Płock.