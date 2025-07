Conte dostał nowego bramkarza. Kolejny transfer Napoli

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Milinkovic-Savic nowym zawodnikiem Napoli

Vanja Milinkovic-Savic zasilił szeregi Napoli, co oficjalnie potwierdził klub z Kampanii. Serbski bramkarz trafił do drużyny Antonio Conte na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. To kolejny znaczący transfer mistrzów Włoch, którzy sukcesywnie uzupełniają kadrę przed startem nowego sezonu.

Milinkovic-Savic ma za sobą 146 meczów w Serie A, w których aż 45 razy zachował czyste konto. Do tego dochodzą 15 spotkań w Coppa Italia i 19 występów w barwach reprezentacji Serbii. Zadebiutował w kadrze w 2021 roku w meczu przeciwko Katarowi.

Według włoskich mediów Napoli zapłaci za bramkarza 21,5 miliona euro, choć pierwotna klauzula wykupu wynosiła 19 milionów. Różnica wynika z faktu, że klub rozłoży płatność na cztery lata. To pozwoliło Torino zaakceptować ofertę bez konieczności jednorazowego przelewu całej kwoty.

Nowy kontrakt Milinkovicia-Savicia będzie obowiązywał do końca czerwca 2030 roku. Zawodnik znacząco poprawi też swoje zarobki – z 700 tysięcy euro rocznie w Torino jego pensja wzrośnie do 1,7 miliona euro netto w Napoli. Dla Conte to ważne wzmocnienie i rywalizacja, która ma podnieść poziom zespołu. Napoli dokonało tym samym kolejnego cennego transferu podczas letniego mercato. Azzurri szykują szeroką kadrę, by z powodzeniem rywalizować na kilku frontach.

