Juventus ogłosił kolejny transfer. Wielkie wzmocnienie Starej Damy

Juventus we wtorek potwierdził transfer Francisco Conceicao. Portugalczyk został wypożyczony na jeden sezon z FC Porto. To kolejne ważne wzmocnienie Starej Damy podczas letniego okienka transferowego.

Conceicao oficjalnie dołączył do Juventusu

Juventus jest bardzo aktywny w ostatnich dniach okienka transferowego. W niedzielę, Stara Dama potwierdziła oficjalnie transfer Nico Gonzaleza z Fiorenitny, a we wtorek poinformowała o wypożyczeniu Francisco Conceicao z FC Porto. Tymczasem włoscy dziennikarze donoszą, że Bianconeri w końcu porozumieli się z Atalantą w sprawie pozyskania Teuna Koopmeinersa.

– Conceicao wychował się w akademii Smoków i zadebiutował w pierwszym zespole w 2021 roku, mając zaledwie 18 lat. Jego wpływ na drużynę był natychmiastowy: prędkość, umiejętność dryblingu i wizja gry uczyniły go od razu wartościowym zawodnikiem FC Porto. Jako lewonożny prawy skrzydłowy, Francisco potrafi grać na obu flankach, ale to właśnie na prawej stronie pokazuje swoje najlepsze umiejętności, schodząc do środka, by oddać strzał lub podać piłkę do partnerów. Jego zwinność i szybkość w zmianie kierunku sprawiają, że jest trudnym przeciwnikiem dla każdego obrońcy – właśnie w taki sposób swojego nowego zawodnika przedstawił Juventus.

W poprzednim sezonie ligi portugalskiej Francisco Conceicao osiągnął najlepsze liczby w karierze: zdobył pięć goli i zaliczył cztery asysty. W sezonie 2023/24 Francisco był trzecim najlepszym zawodnikiem pod względem udanych dryblingów w portugalskiej Primeira Liga (67), ustępując jedynie Helio Vareli (73) i Viktorowi Gyoekeresowi (68). Ponadto w lidze portugalskiej oddał najwięcej strzałów po indywidualnych akcjach (43), wyprzedzając nawet byłego zawodnika Juventusu, Angela Di Maríę (38).

