dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Kingsley Coman opcją zapasową dla FC Barcelony

Bayern Monachium w sezonie 2024/2025 odzyskał mistrzostwo Niemiec. Po rocznej przerwie podopieczni Vincenta Kompany’ego wrócili na tron Bundesligi. Belgijski szkoleniowiec, który prowadzi zespół od ubiegłego roku, dokonał wielu zmian w wyjściowym składzie. Na zmianie trenera ucierpiał m.in. Kingsley Coman. Francuz otrzymał zdecydowanie mniej okazji do gry niż w przeszłości.

W minionej kampanii rozegrał 41 spotkań, w których zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty. Na boisku spędził jednak tylko 1839 minut, co nie stanowi nawet połowy minut możliwych do rozegrania. Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że Coman niebawem zmieni klub.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Dziennikarz poinformował, że do rozstania ma dojść latem. Coman na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ wiele klubów widziałoby go u siebie. Jakiś czas temu hiszpańskie media pisały o możliwym transferze do FC Barcelony. 28-latek ma być alternatywą w przypadku niepowodzenia w transferze Luisa Diaza lub Marcusa Rashforda.

Oprócz katalońskiego zespołu Kingsley Coman przykuł uwagę klubów z Premier League. O dostępności zawodnika poinformowano także drużyny z Arabii Saudyjskiej.

Coman przeniósł się do Bayernu Monachium latem 2015 roku z Juventusu. Najpierw na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za ponad 20 milionów euro. Łącznie w klubie z Bawarii rozegrał aż 335 meczów, w których zdobył 70 bramek.