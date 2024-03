Cole Palmer odejdzie z Chelsea? Trzech gigantów w grze

Coler Palmer to najlepszy piłkarz Chelsea w sezonie 2023/2024. Jak informuje Football Insider, zawodnik trafił na radar trzech gigantów Premier League.

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Cole Palmer

Cole Palmer błyszczy w barwach Chelsea

Ofensywny pomocnik wzbudził zainteresowanie innych klubów Premier League

Czy słabe wyniki The Blues skuszą gwiazdę do odejścia?

Cole Palmer zamieni Chelsea na innego giganta Premier League?

Chelsea w sezonie 2023/2024 nie spełnia oczekiwań kibiców. Wyniki The Blues są rozczarowujące, a jedynym powodem do uśmiechu dla fanów ze Stamford Bridge bywał Cole Palmer. Angielski ofensywny pomocnik to zdecydowanie najlepszy zawodnik drużyny Mauricio Pochettino w aktualnych rozgrywkach.

Jak informuje Football Insider, niespełna 22-letni zawodnik może w najbliższych miesiącach zmienić klub. Według raportu interesują się nim trzy znane wszystkim marki, a mianowicie: Manchester United, Arsenal i Liverpool.

Palmera do odejścia może skusić możliwość gry w Lidze Mistrzów, którą zapewne wywalczą sobie Arsenal oraz Liverpool. Jednak pytaniem jest to, czy piłkarz będzie chciał tak często zmieniać barwy. Przypomnijmy, że do Chelsea przybył w 2023 roku, odchodząc z Manchesteru City.