Eftymios Koulouris to jeden z najważniejszych piłkarzy Pogoni, ale fani ze Szczecina mają duże obawy, że mogą go stracić już zimą. Klub jest w trudnej sytuacji finansowej i wlaśnie stąd niepokój, że Grek może iść pod młotek. Goal.pl sprawdził jak wyglada jego sytuacja.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Efthymis Koulouris

Jeden z najlepszych transferów klubu od lat

Eftymios Koulouris to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy Pogoni Szczecin i jeden z najlepszych transferów tego klubu w ostatnich latach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Duma Pomorza zapłaciła za niego około 800 tysięcy euro. Niemało, ale śmiało można stwierdzić, że Grek spłacił się co do euro.

Zobacz także: Pogoń Szczecin – podsumowanie rundy jesiennej (VIDEO)

Koulouris praktycznie nie potrzebował czasu na aklimatyzację, zaczął strzelać od razu. Nie inaczej jest w tym sezonie. Grek jest w czołówce strzelców, bo już jedenaście razy trafiał do siatki. Dzięki temu z Benjaminem Kallmanem i Leonardo Rochą otwiera tabelę strzelców.



To na pewno cieszy fanów Pogoni, ale z drugiej strony rosną u nich obawy, że ze względu na trudną sytuację finansową klub może stracić tego gracza. W przestrzeni medialnej pojawiły się wieści, że na przykład Legia Warszawa monitoruje całą sytuację. A właśnie w piątkowy poranek Pogoń potwierdziła, że nie sprzeda klubu Alexowi Haditaghiemu. Nie będzie więc zastrzyku gotówki z tego kierunku, ale…

Dwa pytania, dwie takie same odpowiedzi

Z informacji Goal.pl wynika, że to wcale nie musi oznaczać nic złego w kwestii Koulourisa. O jego przyszłość pytaliśmy otoczenie zawodnika dwa razy. I to na przestrzeni miesiąca. Odpowiedź za każdym razem była taka sama. “Koulouris dokończy sezon w Pogoni”. Czy można to uznać za stuprocentową gwarancję, że piłkarz pozostanie w Szczecinie? Zapewne nie, natomiast wygląda na to, że takie prawdopodobieństwo jest bardzo duże.



Wiąże się to też z tym, że Pogoń wysoko (czemu nie ma co dziwić) wycenia tego gracza, a z drugiej strony kluby zimą niechętnie płacą większe pieniądze za transfery. Nieoficjalnie można też usłyszeć, że sam Koulouris wcale nie przebiera nogami, aby odejść już teraz. A to w tych nerwowych dniach dobra informacja dla fanów portowców.