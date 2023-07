Chelsea cały czas jest zainteresowana pozyskaniem Moisesa Caicedo z Brighton Howe & Albion. Tymczasem nowe wieści w sprawie transakcji przekazał The Guardian.

The Guardian

Caicedo trafi do Chelsea z Brighton?

Chelsea nie chce zaliczyć kolejnego sezonu z rzędu w Premier League, gdy zajmie miejsce w okolicach środka stawki. Jednocześnie sternicy The Blues chcą się solidnie wzmocnić. Jednym z celów ma być Moises Caicedo.

The Guardian przekonuje, że Chelsea jest otwarta na to, aby sprzedać Conora Gallaghera, aby pozyskać piłkarz Mew. Zainteresowanie pomocnikiem The Blues wykazują podobno Tottenham Hotspur i West Ham United. Chętne na pozyskanie zawodnika ma byc też Newcastle United.

Jasne jest, że ekipa ze Stamford Bridge chce wzmocnić swoją pomoc Moisesem Caicedo z Brighton. Negocjacje toczyły się powoli, gdyż sternicy Mew nie wycofali się od swoich żądań – ponad 100 milionów euro.

Brighton jest gotowe obniżyć kwotę, jeśli Levi Colwill zostanie uwzględniony w transakcji, ale londyńczycy nie zamierzają puścić obrońcy. Mauricio Pochettino, menedżer Chelsea, jest przekonany, że ten zawodnik stanie się jednym z najlepszych w kraju.

Z tego powodu negocjacje prawie utknęły w impasie. Chociaż Chelsea szykuje się do złożenia kolejnej oferty za Caicedo, nie ma pewności, czy strony będą w stanie dojść do porozumienia w najbliższym czasie. Brighton może opóźniać negocjacje do końca sierpnia w nadziei, że uda się pozyskać Colwilla.

