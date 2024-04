Galatasaray nie składa broni. Nadal chce pozyskać gracza Man Utd

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen pozostaje na celowniku Galatasaray

W letnim okienku transferowym w Manchesterze United może dojść do wietrzenia szatni. Jednym z zawodników, który prawdopodobnie opuści Old Trafford jest Christian Eriksen. Sam Duńczyk ma być gotowy do przeprowadzki, bowiem nie podoba mu się czas spędzony na boisku.

Jakiś czas temu 32-letni zawodnik był łączony z przeprowadzką do Turcji. Zainteresowanie zawodnikiem przejawiał zespół Galatasaray. Jak się okazuje, ta transakcja może faktycznie dojść do skutku w letnim okienku transferowym. Serwis „Fanatik” zdradził, że klub z siedzibą w Stambule nadal jest zainteresowany pozyskaniem byłego zawodnika m.in. Tottenhamu Hotspur czy Interu Mediolan.

Christian Eriksen w zespole Galatasaray miałby zastąpić Tanguya Ndombele. Francuski pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w tureckiej drużynie, która nie zdecyduje się na jego wykup po sezonie. Siedmiokrotny reprezentant Francji zatem latem wróci do Tottenhamu Hotspur, a jego miejsce w Stambule może zająć właśnie duński zawodnik.

Wychowanek Ajaxu Amsterdam nie rozgrywa dobrego sezonu w barwach Manchesteru United. Christian Eriksen pod okiem Erika ten Haga rozegrał 21 spotkań. W tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców oraz zaliczyć jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Danii na 10 milionów euro.

