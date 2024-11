Chiesa zdecydował ws. przyszłości. Liverpool poznał plan gwiazdy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa nie zamierza opuszczać zimą Liverpoolu

Liverpool nie był zbyt aktywny podczas letniego okna transferowego. The Reds przeprowadzili tylko dwie transakcje pod koniec sierpnia. Do klubu trafił Giorgio Mamardaszwili, który udał się na wypożyczenie powrotne do Valencii oraz Federico Chiesa. Z zakupem skrzydłowego wiązano duże nadzieje, lecz jak dotąd nie miał zbyt wielu okazji, aby pokazać się nowym kibicom.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Arne Slot, który od tego sezonu odpowiada za wyniki Liverpoolu, postawił na nowego podopiecznego tylko 3 razy. Federico Chiesa łącznie uzbierał zaledwie 78 minut na boisku we wszystkich rozgrywkach. Ze względu na brak minut w mediach pojawiały się informacje odnośnie zmiany klubu. Mistrz Europy z 2021 roku łączony był między innymi z powrotem do Serie A, gdzie interesował się nim m.in. Inter Mediolan.

Nowe informacje ws. przyszłości zawodnika przekazał Florian Plettenberg z portalu Sky Sport Deutschland. Jego zdaniem Federico Chiesa nie planuje odchodzić z Liverpoolu podczas zimowego okna transferowego. 27-latek nie bierze pod uwagę ani wypożyczenia, ani transferu definitywnego. Były piłkarz Juventusu chce zostać w klubie, aby udowodnić swoją wartość i wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie.

Liverpool od początku rozgrywek imponuje formą. Podopieczni Arne Slota nie mają sobie równych w lidze, gdzie po 11. kolejkach mają 28 punktów. The Reds przewodzą stawce również w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie w 4 meczach odnieśli komplet zwycięstw.