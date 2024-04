Chiesa bohaterem niepokojących wieści dla fanów Juve

Federico Chiesa do jeden z najjaśniejszych punktów w szeregach Juventusu. Tuttosport przekazało w swoim piątkowym wydaniu, że AS Roma jest zainteresowana zawodnikiem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

AS Roma zainteresowana Federico Chiesą

Federico Chiesa to jeden z najjaśniejszych punktów w szeregach Juventusu. Niemniej słabszy sezon w wykonaniu Bianconerich może sprawić, że reprezentant Włoch będzie szukał nowych wyzwań. Tuttosport przekazało, że zawodnikiem zainteresowana jest AS Roma.

Zwolennikiem talentu byłego piłkarza Fiorentiny jest przede wszystkim trener Daniele De Rossi. Taki stan rzeczy sprawia, że półfinalista Ligi Europy jest poważnie zainteresowany pozyskaniem ofensywnego gracza rzymian.

Szkoleniowiec ekipy z Rzymu dobrze zna Chiesę. Miał okazję współpracować z nim, gdy był jeszcze asystentem Roberto Manciniego w reprezentacji Włoch. W trakcie tej kadencji zawodnik miał okazję w dużym stopniu przyczynić się do mistrzostwa Europy ze Squadra Azzurra. Niewykluczone, że ta historia współpracy może przełożyć się na korzyść Romy w jej staraniach o Chiesę.

‼️#Chiesa, la voce che preoccupa la #Juve: un club italiano lo vuole con decisione https://t.co/uLcQlkPqdk — Tuttosport (@tuttosport) April 19, 2024

Aktualna umowy zawodnika z klubem z Turynu obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. To między ma wpływ na to, że pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości Chiesy. Według dziennikarza Matteo Moretto, sternicy Bianconerich mają spotkać się z agentem zawodnika Fali Ramadanim, aby omówić nową umowę. Rzymianie mimo wszystko monitorują sytuację.

Nie tylko Roma myśli o pozyskaniu Chiesy. Zawodnik znajduje się też na celowniku takich ekip jak Chelsea czy Newcastle United. W tym sezonie Włoch zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty w 29 meczach w Serie A, udowadniając swoją wartość w lidze włoskiej, jak i w europejskich pucharach. To sprawia, że chętnych na jego usługi nie brakuje.

