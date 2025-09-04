Chelsea znów postawiła na przebudowę. Tyle wydała na nowe gwiazdy

16:45, 4. września 2025
Sebastian Janus
Źródło:  Goal.pl

Chelsea bardzo aktywnie działała na rynku podczas letniego okienka. Tym razem postawiła na przebudowę ofensywy. Na Stamford Bridge trafiły nowe gwiazdy.

Joao Pedro
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – transfery w trakcie letniego okna 2025

Chelsea po raz kolejny postawiła na rewolucję kadrową, tym razem skupiając się na ofensywie. Znane nazwiska opuściły Stamford Bridge, a w ich miejsce zameldowały się nowe gwiazdy. Najdroższym nabytkiem The Blues podczas letniego okienka okazał się być Joao Pedro, na którym Brighton zarobiło aż 63,7 mln euro.

Oprócz niego, Chelsea sięgnęła po takich graczy, jak Jamie Gittens, Jorrel Hato czy Liam Delap. Do Londynu trafił też Estevao Willian, który już rok temu został zaklepany przez triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata. Na finiszu okienka The Blues ściągnęli też Alejandro Garnacho z Manchesteru United oraz Facundo Buonanotte z Brighton. W tym przypadku był to transfer awaryjny, gdyż starali się o takich graczy, jak Xavi Simons czy Fermin Lopez.

Nie zabrakło też głośnych rozstań. Nowe kluby znaleźli Christopher Nkunku, Noni Madueke, Joao Felix oraz Nicolas Jackson. W sumie Chelsea zarobiła na odejściach nieco więcej niż wydała na wzmocnienia.

Chelsea – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Joao PedronapastnikBrighton63,7 mln euro
Jamie GittensskrzydłowyBorussia Dortmund56 mln euro
Alejandro GarnachoskrzydłowyManchester United46,2 mln euro
Jorrel HatoobrońcaAjax Amsterdam44,18 mln euro
Liam DelapnapastnikIpswich Town35,5 mln euro
Estevao WillianskrzydłowyPalmeiras34 mln euro
Dario EssugopomocnikSporting22,27 mln euro
Mamadou SarrobrońcaStrasbourg14 mln euro
Kendry PaezpomocnikIndependiente10 mln euro
Facundo BuonanotteskrzydłowyBrightonwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Chelsea – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Noni MaduekeskrzydłowyArsenal56 mln euro
Christopher NkunkunapastnikAC Milan37 mln euro
Joao FelixnapastnikAl-Nassr30 mln euro
Djordje PetrovićbramkarzBournemouth28,9 mln euro
Lesley UgochukwupomocnikBurnley28,7 mln euro
Kiernan Dewsbury-HallpomocnikEverton28,65 mln euro
Renato VeigaobrońcaVillarreal24,5 mln euro
Armando BrojanapastnikBurnley23 mln euro
Carney ChukwuemekapomocnikBorussia Dortmund20 mln euro
Nicolas JacksonnapastnikBayern Monachiumwypożyczenie
Mathis AmougoupomocnikStrasbourg14,5 mln euro
Bashir HumphreysobrońcaBurnley14 mln euro
Kepa ArrizabalagabramkarzArsenal5,8 mln euro
Marcus BettinellibramkarzManchester City2,4 mln euro
Alfie GlichristobrońcaWest Brom2,3 mln euro
Ben ChilwellobrońcaStrasbourgbez odstępnego
Lucas BergstrombramkarzMallorcabez odstępnego
Mamadou SarrobrońcaStrasbourgwypożyczenie
Mike PendersbramkarzStrasbourgwypożyczenie
Kendry PaezpomocnikStrasbourgwypożyczenie
Aaron AnselminoobrońcaBorussia Dortmundwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Chelsea

  • Nowi zawodnicy: 10
  • Odejścia z klubu: 21
  • Wydatki na transfery: 328,15 mln euro
  • Zarobki na transferach: 332,25 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Chelsea

Chelsea do samego końca letniego okienka starała się o Fermina Lopeza z Barcelony, ale ten nie zdecydował się na transfer. Rewolucja kadrowa w ofensywie będzie więc kontynuowana zimą. The Blues mają na oku chociażby Morgana Rogersa z Aston Villi. Ma także wrócić temat Kobbiego Mainoo, który znalazł się w trudnej sytuacji, a Ruben Amorim nie chce go w Manchesterze United.

