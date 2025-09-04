Chelsea znów postawiła na przebudowę. Tyle wydała na nowe gwiazdy

Chelsea bardzo aktywnie działała na rynku podczas letniego okienka. Tym razem postawiła na przebudowę ofensywy. Na Stamford Bridge trafiły nowe gwiazdy.

Chelsea – transfery w trakcie letniego okna 2025

Chelsea po raz kolejny postawiła na rewolucję kadrową, tym razem skupiając się na ofensywie. Znane nazwiska opuściły Stamford Bridge, a w ich miejsce zameldowały się nowe gwiazdy. Najdroższym nabytkiem The Blues podczas letniego okienka okazał się być Joao Pedro, na którym Brighton zarobiło aż 63,7 mln euro.

Oprócz niego, Chelsea sięgnęła po takich graczy, jak Jamie Gittens, Jorrel Hato czy Liam Delap. Do Londynu trafił też Estevao Willian, który już rok temu został zaklepany przez triumfatora Klubowych Mistrzostw Świata. Na finiszu okienka The Blues ściągnęli też Alejandro Garnacho z Manchesteru United oraz Facundo Buonanotte z Brighton. W tym przypadku był to transfer awaryjny, gdyż starali się o takich graczy, jak Xavi Simons czy Fermin Lopez.

Nie zabrakło też głośnych rozstań. Nowe kluby znaleźli Christopher Nkunku, Noni Madueke, Joao Felix oraz Nicolas Jackson. W sumie Chelsea zarobiła na odejściach nieco więcej niż wydała na wzmocnienia.

Chelsea – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Joao Pedro napastnik Brighton 63,7 mln euro Jamie Gittens skrzydłowy Borussia Dortmund 56 mln euro Alejandro Garnacho skrzydłowy Manchester United 46,2 mln euro Jorrel Hato obrońca Ajax Amsterdam 44,18 mln euro Liam Delap napastnik Ipswich Town 35,5 mln euro Estevao Willian skrzydłowy Palmeiras 34 mln euro Dario Essugo pomocnik Sporting 22,27 mln euro Mamadou Sarr obrońca Strasbourg 14 mln euro Kendry Paez pomocnik Independiente 10 mln euro Facundo Buonanotte skrzydłowy Brighton wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Chelsea – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Noni Madueke skrzydłowy Arsenal 56 mln euro Christopher Nkunku napastnik AC Milan 37 mln euro Joao Felix napastnik Al-Nassr 30 mln euro Djordje Petrović bramkarz Bournemouth 28,9 mln euro Lesley Ugochukwu pomocnik Burnley 28,7 mln euro Kiernan Dewsbury-Hall pomocnik Everton 28,65 mln euro Renato Veiga obrońca Villarreal 24,5 mln euro Armando Broja napastnik Burnley 23 mln euro Carney Chukwuemeka pomocnik Borussia Dortmund 20 mln euro Nicolas Jackson napastnik Bayern Monachium wypożyczenie Mathis Amougou pomocnik Strasbourg 14,5 mln euro Bashir Humphreys obrońca Burnley 14 mln euro Kepa Arrizabalaga bramkarz Arsenal 5,8 mln euro Marcus Bettinelli bramkarz Manchester City 2,4 mln euro Alfie Glichrist obrońca West Brom 2,3 mln euro Ben Chilwell obrońca Strasbourg bez odstępnego Lucas Bergstrom bramkarz Mallorca bez odstępnego Mamadou Sarr obrońca Strasbourg wypożyczenie Mike Penders bramkarz Strasbourg wypożyczenie Kendry Paez pomocnik Strasbourg wypożyczenie Aaron Anselmino obrońca Borussia Dortmund wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Chelsea

Nowi zawodnicy: 10

10 Odejścia z klubu: 21

21 Wydatki na transfery: 328,15 mln euro

328,15 mln euro Zarobki na transferach: 332,25 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Chelsea

Chelsea do samego końca letniego okienka starała się o Fermina Lopeza z Barcelony, ale ten nie zdecydował się na transfer. Rewolucja kadrowa w ofensywie będzie więc kontynuowana zimą. The Blues mają na oku chociażby Morgana Rogersa z Aston Villi. Ma także wrócić temat Kobbiego Mainoo, który znalazł się w trudnej sytuacji, a Ruben Amorim nie chce go w Manchesterze United.