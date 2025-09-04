Chelsea chce angielskiego pomocnika. Transfer możliwy już zimą

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Morgan Rogers nie znika z radarów Chelsea

Chelsea pokazała podczas letniego okna transferowego, że nie zamierza spocząć na laurach. Na Stamford Bridge wydano ponad 300 milionów euro na nowych zawodników, a efekty są już widoczne na boisku. Jednym z udanych transferów jest sprowadzony z Brighton Joao Pedro, który w Premier League ma już na koncie dwa gole i dwie asysty, pokazując, że wydane na niego prawie 64 miliony euro były adekwatną kwotą.

Dzięki wzmocnieniom podopieczni Enzo Mareski zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, tuż za Liverpoolem, który wciąż pozostaje niepokonany. Londyński klub latem był również zainteresowany pozyskaniem Morgana Rogersa z Aston Villi. 23-latek jest uznawany za jednego z najlepszych ofensywnych graczy w Anglii. W minionym sezonie zdobył 14 bramek i zanotował 16 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego wszechstronność i umiejętność kreowania sytuacji czynią go atrakcyjnym celem transferowym.

Przenosiny do Londynu byłyby dla Rogersa ogromnym krokiem w karierze i szansą na grę w jednym z najbardziej utytułowanych klubów w kraju. Chelsea w ostatnich latach zdobyła dwa trofea. Perspektywa dołączenia do drużyny The Blues jest kusząca dla angielskich piłkarzy.

Klub z Birmingham najpewniej nie będzie chciał osłabiać składu w trakcie sezonu, co sugeruje, że realne rozmowy o transferze mogą się rozpocząć dopiero w przyszłym lecie. The Villans nie zamierzają rozpoczynać negocjacji od kwoty niższej niż 80 milionów funtów.