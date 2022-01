fot. Pressfocus Na zdjęciu: Emerson Palmieri

Chelsea FC prowadzi negocjacje z Olympique Lyon w sprawie skrócenia wypożyczenia Emersona Palmieriego. Klub z Londynu według informacji dziennikarza Fabrizio Romano zaoferował Francuzom za takie rozwiązanie cztery miliony euro.

Chelsea pilnie poszukuje lewego obrońcy

Z powodu kontuzji Bena Chillwella lodnyńczycy zostali postawieni pod ścianą

Rozwiązaniem może byc odzyskanie Emersona z OL, ale Francuzi nie chcą żegnać się z piłkarzem

Trudne negocjacje na linii Chelsea-Olympique Lyon

Chelsea FC pozyskała 25-krotnego reprezentanta Włoch latem 2018 roku z AS Roma. Za transakcję londyńczycy zapłacili 20 milionów euro. Tymczasem latem minionego roku sternicy The Blues zdecydowali się na wypożyczenie piłkarza do Olympique Lyon.

Ostatnie kłopoty kadrowe w ekipie Thomasa Tuchela zmusiły jednak Chelsea do rozpoczęcia negocjacji z klubem z Ligue 1 w sprawie skrócenia wypożyczenia Emersona. Obowiązuje ono do końca czerwca 2022 roku. Negocjacje nie są jednak łatwe. Mimo że The Blues oferują cztery miliony euro.

Ekipa ze Stamford Bridge wcześniej próbowała pozyskać na zasadzie wypożyczenia Lucasa Digne z Evertonu. Niemniej klub z Gooodison Park bierze pod uwagę tylko transfer definitywny z udziałem zawodnika. Najnowsze doniesienia w sprawie piłkarza sugerują, że wkrótce może zasilić szeregi Aston Villa.

Chelsea natomiast wciąż jest w trakcie poszukiwania następcy Bena Chillwella, który w tym sezonie już nie zagra. 25-latek naderwał więzadło krzyżowe, co skutkuje kilkumiesięczną przerwą w grze.

Emerson wydawał się najlepszą opcją na załatanie dziury na lewej obronie w londyńskiej drużynie, ale Olympique Lyon nie zamierza wycofywać się z zawartej latem umowy. W tej kampanii mistrz Europy wystąpił w 16 spotkaniach ligowych, w których strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył jedną asystę.

