Kylian Mbappe wygląda na to, że latem zmieni pracodawcę. The Mirror wskazał natomiast zawodnika, który może w Paris Saint-Germain wypełnić lukę w ofensywie. Na radarze klubu z Ligue 1 znalazł się Romelu Lukaku.

Kylian Mbappe latem prawdopodobnie zakotwiczy w Realu Madryt’

PSG szuka następcy reprezentanta Francji

The Mirror twierdzi, że klub z Paryża może wyłożyć 90 milionów euro za Lukaku

Lukaku na celowniku PSG

Kylian Mbappe ma umowę ważną z PSG tylko do końca trwającego sezonu. Faktem jest, że działacze klubu z Paryża chcą zatrzymać mistrza świata z 2018 roku w swoich szeregach. Kłopot w tym, że Mbappe wydaje się przekonany do kontynuowania kariery w Realu Madryt.

W związku z tym, że realny scenariusz zakłada, że reprezentant Francji zmieni barwy klubowe, to władze PSG szukają alternatywy. Angielscy dziennikarze sugerują, że Mbappe może być zastąpiony przez Romelu Lukaku. Kontrakt Belga obowiązuje z Chelsea do 2026 roku. Niemniej ostatni wywiad zawodnika dla włoskich mediów wpłynął na relacje piłkarza z klubem z Londynu.

Lukaku dał do zrozumienia, że nie czuje się dobrze w ekipie ze Stamford Bridge. Jednocześnie zasugerował, że wcześniej, czy później wróci do Interu Mediolan. Wypowiedź nie spodobała się działaczom Chelsea, którzy ukarali piłkarza karą finansową. Wygląda jednak na to, że sprawa nie została załatwiona i konsekwencje dla zawodnika mogą być takie, że ten będzie musiał zmienić klub.

The Mirror twierdzi, że PSG może wyłożyć 90 milionów euro na transfer Lukaku. W tej kampanii reprezentant Belgii wystąpił łącznie w 20 meczach, w których strzelił osiem goli, a także zaliczył dwie asysty. Lukaku został pominięty przez Thomasa Tuchela w starciu przeciwko Liverpoolowi, które zakończyło się wynikiem 2:2. Tymczasem w wygranym 5:1 boju w ramach Pucharu Anglii z Chesterfield zawodnik zagrał 45 minut i strzelił gola.

