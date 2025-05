Chelsea skreśliła gwiazdę! Latem zostanie sprzedany

TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Christopher Nkunku odejdzie latem z Chelsea

Chelsea w poprzednim sezonie nie zdołała zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. The Blues, choć mieli mocny finisz, zdecydowali się na zmianę trenera. Mauricio Pochettino został zwolniony, a jego miejsce zajął Enzo Maresca. Pod wodzą włoskiego szkoleniowca The Blues są o krok od powrotu do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują 5. miejsce w Premier League z dorobkiem 63 punktów.

Wygląda na to, że londyńczycy w planach na przyszłość nie uwzględniają jednej z gwiazd w obecnym zespole. Już od dłuższego czasu starają się sprzedać Christophera Nkunku. Francuz był bliski, żeby zimą dołączyć do Bayernu Monachium, lecz ostatecznie pozostał w klubie. Nowe informacje ws. przyszłości piłkarza przekazał Fabrizio Romano.

Zdaniem cenionego dziennikarza Chelsea nie zmieniła zdania odnośnie Nkunku i zamierza się go pozbyć latem. W grę może wchodzić ponownie drużyna z Bawarii, ponieważ zawodnik jest zainteresowany grą u świeżo upieczonego mistrza Bundesligi.

Reprezentant Francji przeniósł się na Stamford Bridge latem 2023 roku z Lipska. Chelsea zapłaciła za ofensywnego piłkarza 60 milionów euro. Jego pobyt w Londynie storpedowały jednak kontuzje, bowiem przez problemy ze zdrowiem stracił dużą część ostatniego sezonu.

Nkunku łącznie w barwach Chelsea rozegrał 56 spotkań, zdobywając siedemnaście goli i asystując przy pięciu bramkach. Obecna umowa z klubem wygasa dopiero w połowie 2029 roku. Wartość rynkowa zawodnika wynosi 45 milionów euro.