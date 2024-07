PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Aaron Anselmino zostanie nowym piłkarzem Chelsea

Chelsea w ostatnich miesiącach szuka na rynku utalentowanych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile drużyny The Blues. Na Stamford Bridge dotychczas przeprowadzili się przecież tacy zawodnicy jak m.in. Omari Kellyman, Renato Veiga, Caleb Wiley czy Marc Guiu, a za rok do Chelsea dołączą Estevao Willian oraz Kendry Paez.

Fabrizio Romano w mediach społecznościowych poinformował, że włodarze Niebieskich właśnie sfinalizowali kolejny transfer z udziałem perspektywicznego piłkarza. Nowym nabytkiem londyńskiego klubu zostanie bowiem Aaron Anselmino, który uchodzi za jeden z największych talentów w argentyńskim Boca Juniors.

Włoski dziennikarz ujawnił, że 19-letni stoper w poniedziałek przyleci na Wyspy Brytyjskie, gdzie przejdzie testy medyczne. Środkowy obrońca następnie podpisze długoterminowy kontrakt z Chelsea. The Blues za zdolnego defensora zapłacą 20 milionów dolarów, a do tego mogą jeszcze dojść ewentualne bonusy.

Warto dodać, że Aaron Anselmino od razu wróci do dotychczasowego klubu. Mierzący 186 centymetrów wzrostu zawodnik błyskawicznie zostanie bowiem wypożyczony do Boca Juniors, w którym pozostanie co najmniej do stycznia. Bilans młodzieńca w argentyńskim gigancie to 10 meczów i 1 bramka.