Chelsea rusza po obrońcę z Ligue 1. Zgłosiła się do jego klubu

fot. PA Images Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea walczy o francuski talent. Chce ubiec rywali

Chelsea na początku roku zdecydowała się na zmianę na ławce trenerskiej. Rozstanie z Enzo Marescą nastąpiło niespodziewanie, bowiem do tego czasu jego posada zdawała się być bezpieczna. Konflikt między nim a władzami eskalował bardzo szybko i doprowadził do zakończenia współpracy. Następcą Włocha został Liam Rosenior, który dotychczas odpowiadał za wyniki Strasbourga. Ma już za sobą dwa spotkania – pod jego wodzą The Blues pokonali Charlton w Pucharze Anglii oraz przegrali z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej.

Klub dostrzega problemy kadrowe i chce wspomóc nowego menedżera. Jeszcze tej zimy na Stamford Bridge ma zameldować się nowy środkowy obrońca. Rosenior liczy na piłkarza, który cechuje się świetnym wyprowadzeniem piłki, a do tego ma odpowiednie warunki fizyczne. Na liście życzeń Chelsea znajduje się utalentowany defensor z Ligue 1. To Jeremy Jacquet, który w wieku zaledwie 20 lat lideruje defensywie Rennes. W tym sezonie zaliczył 17 występów – wszystkie od pierwszej minuty.

Chelsea rozpoczęła rozmowy z Rennes i naciska na transfer już tej zimy. Chce w ten sposób uprzedzić inne kluby, które ruszą po niego dopiero latem. Francuzowi przygląda się chociażby Bayern Monachium.

🚨🔵 Understand Chelsea held direct club to club talks with Rennes in the last 24h for Jeremy Jacquet.



Jacquet, part of Chelsea 3 men shortlist for January at new CB as they hope to anticipate other top clubs moving on top CBs in the summer.



Jacquet nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej reprezentacji Francji. Jego umowa z Rennes obowiązuje do 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia na 20 milionów euro.