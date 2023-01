fot. PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Chelsea konsekwentnie prowadzi przebudowę ofensywy. Zakłada ona nie tylko pozyskanie nowych graczy, ale również sprzedaż tych, którzy zawodzą. Latem londyńczycy rozważą rozstanie z Kaiem Havertzem, który nie gwarantuje wystarczającej jakości.

Chelsea rozważy sprzedaż Kaia Havertza

Jest on wyceniony przez londyńczyków na 60 milionów euro

Bayern Monachium nie jest zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Niemiec

Chelsea przyzna się do nietrafionej inwestycji?

Od chwili przejęcia władzy nad Chelsea przez Todda Boehly’ego konsekwentnie prowadzona jest przebudowa kadry. Londyńczycy wyraźnie skupiają się na pozyskiwaniu zawodników młodszych, nie zważając przy tym na wysokość kwoty transferu. Tej zimy do ekipy The Blues dołączyli już Noni Madueke, Mychajło Mudryk, David Datro Fofana, Benoit Badiashile oraz Joao Felix.

Największe problemy drużynie Grahama Pottera w tym sezonie gra ofensywna, co dobrze obrazuje zdobycz bramkowa. Strzelili oni zaledwie 22 gole, co jest jednym z najgorszych wyników w całej Premier League. Nie ulega wątpliwościom, że to właśnie ta formacja potrzebuje największych przetasowań.

Plan Chelsea zakłada pozyskiwanie nowych zawodników, a także sprzedaż tych, którzy nie prezentują wystarczającego poziomu. Na wylocie z zespołu są między innymi Hakim Ziyech czy Christian Pulisic, a czystki w klubie mogą pochłonąć także Kaia Havertza. Niemiec przychodził do Chelsea jako wielki talent, a po ponad dwóch latach można określić go mianem transferowej wpadki.

Havertz może w tym sezonie liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce, lecz po powrocie do zdrowia najważniejszych zawodników najprawdopodobniej je straci. Władze Chelsea nie są zadowolone z jego niemrawym występów i rozważają sprzedaż w trakcie letniego okienka transferowego. Będą oczekiwać za niego przynajmniej 60 milionów euro.

W tej chwili nie wiemy, gdzie latem mógłby wylądować reprezentant Niemiec. Wśród zainteresowanych klubów na pewno nie ma Bayernu Monachium, który chciał ściągnąć go jeszcze za czasów gry w Bayerze Leverkusen.

