Chelsea w końcówce okna transferowego chce pozbyć się aż dziewięciu zawodników. Jak donosi The Sun, na wylocie znajdują się tacy piłkarze jak Romelu Lukaku, Conor Gallagher czy Kepa.

Źródło: The Sun

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Chelsea szuka sposobu na uniknięcie kary. Dziewięciu piłkarzy ma przynieść 72 mln

Chelsea przez ostatnie dwa lata wydała ponad miliard euro na nowych zawodników. Nieprzemyślana strategia transferowa spowodowała, że The Blues muszą uważać, aby nie złamać zasad finansowych Premier League. Jeśli władze ligi zauważą, że londyński zespół przekroczy limity, nałoży na nich karę podobną do tej, którą otrzymał Everton i Nottinhgam Forest. W związku z tym Todd Boehly w końcówce letniego okna transferowego planuje wyprzedaż zawodników. Jak donosi The Sun, Chelsea może sprzedać aż dziewięciu piłkarzy.

Na liście transferowej znalazły się dość znane nazwiska. Najgłośniejsze z nich to oczywiście Romelu Lukaku i Conor Gallagher. Aczkolwiek wśród piłkarzy, którzy nie mają przyszłości na Stamford Bridge wymienia się również takich graczy jak Ben Chilwell, Trevoh Chalobah, Kepa, Carney Chukwuemeka, Noni Madueke, David Datro Fofana czy Armando Broja. Sprzedaż zawodników ma przynieść Chelsea minimum 72 miliony funtów, aby być pewnym uniknięcia kary ujemnych punktów w nadchodzącym sezonie.

Obecnie najbliżej odejścia z The Blues wydają się być przede wszystkim Romelu Lukaku i Conor Gallagher. Belg od dawna pozostaje celem transferym Napoli, zaś środkowy pomocnik był już jedną nogą nowym piłkarzem Atletico Madryt. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszy się także Trevoh Chalobah i Kepa Arrizabalaga. Obu zawodników często łączy się z przeprowadzką do Serie A.