PSG gotowe wyłożyć 60 milionów za jedną z gwiazd Chelsea

fot. Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Christopher Nkunku może zamienić Chelsea na PSG

Paris Saint-Germain aktualnie zmierza pewnym krokiem po kolejnym mistrzowski tytuł. Niemniej w Lidze Mistrzów już tak kolorowo, więc władze giganta Ligue 1 rozglądają się za wzmocnieniami do ofensywy. Wieściami na ten temat podzielił się portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że na radarze ekipy z Parc des Princes znajduje się Christopher Nkunku. Piłkarz aktualnie broni barw Chelsea, do której trafił z RB Lipsk w lipcu minionego roku. Obecnie zawodnik nie błyszczy jednak tak, jak to miało miejsce jeszcze w zespole z Bundesligi. W związku z tym niewykluczone, że niebawem zmieni przynależność klubową. Realny scenariusz zakłada, że zawodnik może wrócić do PSG, które ma być gotowy na to, aby zapłacić za zawodnika 60 milionów euro, aby go odzyskać. Nkunku grał w ekipie z Paryża w latach 2015-2019. Wcześniej w tej ekipie występował natomiast w zespołach młodzieżowych.

W każdym razie interesujące jest to, że zawodnik nie tylko cieszy się zainteresowaniem ze strony działaczy PSG. Nkunku jest też na liście życzeń klubów z Arabii Saudyjskiej, które są w stanie złożyć piłkarzowi oferty z gatunku tych nie do odrzucenia.

W tej kampanii Nkunku wystąpił jak na razie w 20 meczach. Zdobył w nich 11 bramek i zaliczył też jedną asystę. W każdym razie na boisku spędził tylko 792 minuty.

