Chelsea rozpoczęła rozmowy w sprawie transferu Romeo Lavii. Po spadku z Premier League Southampton będzie zmuszony do sprzedaży swoich największych gwiazd. Ściągnięcie młodego zawodnika pomoże londyńczykom w przebudowie środka pola.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Romeo Lavia

Chelsea przygotowuje się do rewolucji kadrowej w środku pola

Poszukiwanych jest dwóch młodych i jakościowych środkowych pomocników

The Blues prowadzą rozmowy w sprawie transferu Romeo Lavii

Młodzież zawita na Stamford Bridge?

Po fatalnym sezonie 2022/2023 stery w Chelsea przejmuje Mauricio Pochettino, pod okiem którego przeprowadzona zostanie kolejna rewolucja kadrowa. Do poważnych roszad dojdzie w środku pola – wiele wskazuje na to, że ze Stamford Bridge wyniosą się Mateo Kovacić oraz N’Golo Kante. Londyńczycy planują transfery przynajmniej dwóch środkowych pomocników.

Nowym liderem drugiej linii ma zostać Enzo Fernandez, ściągnięty zimą za rekordowe pieniądze. Będzie on wspomagany zawodnikami o profilu defensywnym. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniany jest Romeo Lavia, który po spadku Southampton z Premier League ma zmienić zespół.

Święci nie utrzymają w swoich szeregach największych gwiazd. 19-latek pokazał się z bardzo dobrej strony i zapracował na zainteresowanie gigantów. Chelsea prowadzi już rozmowy w sprawie tego transferu.

Na korzyść Southampton działa kontrakt Belga, obowiązujący do 2027 roku. Kwota transferu do The Blues może wynieść nawet 40 milionów euro.

