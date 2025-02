Chelsea próbowała wyciągnąć kolejną perełkę z akademii Man City

Chelsea próbowała sprowadzić kolejną młodą gwiazdę Manchesteru City, jednak klub mistrza Anglii stanowczo odrzucił ich ofertę. Według doniesień "The Athletic”, londyńczycy chcieli pozyskać 19-letniego Nico O’Reilly’ego, który uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych ofensywnych pomocników w akademii City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Man City drugi raz nie popełnił tego samego błędu

Historia Cole’a Palmera, który po transferze do Chelsea błyskawicznie stał się jednym z najlepszych strzelców Premier League, sprawiła, że Manchester City nie chce ponownie oddać swojego młodego talentu rywalowi. Nico O’Reilly co prawda nie miał jeszcze wielu okazji do gry pod okiem Pepa Guardioli, ale w klubie jest uważany za przyszłą gwiazdę zespołu.

Decyzja o zatrzymaniu nastolatka została uznana przez Davida Ornsteina z “The Athletic” za najlepszy ruch transferowy City w zimowym oknie. – Chelsea chciała zrobić „powtórkę z Palmera”, ale City tym razem nie dało się skusić. O’Reilly ma ogromny potencjał i wszyscy to sobie przypomną, gdy w przyszłości stanie się kluczowym zawodnikiem – powiedział Ornstein.

Zimą londyńczycy sprowadzili jedynie Mathisa Amougou z St. Etienne za 12,5 miliona funtów, co nie zaspokoiło oczekiwań kibiców. Po kontuzjach Nicolasa Jacksona i Marca Guiu oraz wypożyczeniu Joao Felixa klub miał problemy z ofensywnymi opcjami.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ostatecznie Chelsea nie kupiła żadnego napastnika, a Manchester City wykorzystał okienko transferowe do wzmocnienia kadry, wydając 170 milionów funtów na transfery Omara Marmousha, Abdukodira Khusanova, Vitora Reisa i Nico Gonzaleza.

Pomimo aktywności na rynku, Pep Guardiola podkreślił, że klub nie zamierza rezygnować z młodych zawodników. – Mieliśmy wiele problemów z kontuzjami, więc nie mogliśmy pozwolić sobie na wypożyczenia czy sprzedaż. Potrzebujemy Nico, McAtee, Mubamy i wszystkich młodych graczy, ponieważ czeka nas intensywna druga część sezonu – podsumował trener City.