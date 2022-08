PressFocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

W przeddzień swojego pierwszego spotkania w nowym sezonie Premier League, Chelsea potwierdziła sfinalizowanie transferu lewego obrońcy. Za 60 milionów funtów do drużyny Thomasa Tuchela dołączył Marc Cucurella.

Chelsea tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu pozyskała lewego obrońcę

6-letni kontrakt z klubem podpisał Marc Cucurella

Według nieoficjalnych informacji kwota transferu opiewa na 60 milionów funtów

Cucurella piłkarzem Chelsea

O przenosinach 24-letniego Hiszpana do klubu ze Stamford Bridge mówiło się od kilku dni. Teraz Chelsea oficjalnie potwierdziła osiągnięcie porozumienia z Brighton & Hove Albion w sprawie warunków transferu i podpisanie sześcioletniego kontraktu z piłkarzem. Cucurella do The Blues przenosi się za 60 milionów funtów.

– Jestem naprawdę szczęśliwy. Dołączenie do jednego z najlepszych klubów na świecie to dla mnie wielka szansa. Zamierzam ciężko pracować, aby być tutaj szczęśliwym i pomóc drużynie – powiedział Cucurella, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zadowolenia z finalizacji transferu nie kryje również właściciel klubu Todd Boehly: – Marc jest topowym obrońcą o sprawdzonej jakości w Premier League i jeszcze bardziej wzmocni nasz skład w nowym sezonie. Kontynuujemy pracę na boisku i poza nim i jesteśmy zachwyceni, że Marc będzie częścią teraźniejszości i przyszłości Chelsea.

24-latek jest wychowankiem piłkarskiej szkółki Barcelony, ale w pierwszym zespole katalońskiego klubu zaliczył zaledwie jeden występ. Po opuszczeniu Camp Nou reprezentował barwy takich klubów jak Eibar i Getafe, a latem 2021 roku przeniósł się do Anglii wzmacniając Brighton. W Premier League wystąpił do tej pory 35 razy, zdobywając jednego gola.

Zobacz także: Chelsea przygotowała drugą ofertę za defensora Leicester