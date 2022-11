fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Kontrakt Ousmane Dembele z FC Barceloną obowiązuje do połowy 2024 roku. “Duma Katalonii” chce nawiązać z nim współpracę na nowych warunkach, lecz jej plany zamierza pokrzyżować Chelsea, która jest zainteresowana transferem Francuza.

Chelsea przygląda się sytuacji Ousmane Dembele

Jego kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Po sezonie klauzula wykupu w jego umowie wyniesie 50 milionów euro

FC Barcelona musi się spieszyć

Latem FC Barcelona stoczyła wyczerpujący bój o Ousmane Dembele. Wówczas wygasł jego kontrakt, w związku z czym mógł on związać się z każdym pracodawcą. Ostatecznie hiszpański gigant zdołał się dogadać z agentem skrzydłowego, choć warunki umowy nie są najkorzystniejsze. W obecnym sezonie Francuz wrócił do swojej najwyższej dyspozycji i jest jednym z liderów ofensywy Blaugrany, dlatego ta szykuje dla niego zupełnie nowy kontrakt.

Aktualna umowa Dembele obowiązuje do połowy 2024 roku. Co istotniejsze, po sezonie pojawi się w niej klauzula wykupu, która wynosi zaledwie 50 milionów euro. Biorąc pod uwagę formę Francuza, z pewnością znajdą się kluby, które będą gotowy zapłacić taką kwotę i zasilić nim swoje szeregi. FC Barcelona nie zamierza dopuścić do takiej sytuacji, dlatego już w niedalekiej przyszłości rozpocznie z nim rozmowy na temat kontynuowania współpracy.

Nie będzie to dla niej najłatwiejsze zadanie, bowiem na skrzydłowego już teraz czai się Chelsea, która kusiła go także w poprzednich miesiącach. Londyńczycy dostrzegli okazję do pozyskania go za niewielkie pieniądze i zamierzają z niej skorzystać. Zwłaszcza, że mizernie w obecnej kampanii wyglądają Mason Mount, Kai Havertz czy Raheem Sterling.

Chelsea to nie jest jedyny klub zainteresowany usługami reprezentanta Francji. W swoich szeregach widzi go także Paris Saint-Germain.

