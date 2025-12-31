Chelsea obserwuje zawodnika Borussii Dortmund. Zaskakujący cel transferowy

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Almugera Kabar na celowniku Chelsea

Chelsea często sięga po zawodników z dużym potencjałem, którzy później nie zawsze odnajdują się na Stamford Bridge. Teraz klub wyraził poważne zainteresowanie pozyskaniem Almugery Kabara z Borussii Dortmund. Jak informuje niemiecki „Bild”, The Blues są gotowi powalczyć o utalentowanego Niemca i rozważają złożenie oferty.

19-latek obecnie występuje w drugim zespole BVB, co może zaskakiwać w kontekście zainteresowania angielskiego klubu. Trener Borussii Niko Kovac woli opierać skład na bardziej doświadczonych zawodnikach, dlatego Kabara czeka ograniczona liczba minut w pierwszej drużynie.

Niemiecki obrońca jest zawodnikiem o dużym potencjale. Dołączenie do Premier League mogłoby przyspieszyć jego rozwój, jednak kluczowe jest, by miał zapewnioną regularną grę. Siedzenie na ławce rezerwowych w klubie mogłoby przynieść więcej strat niż korzyści.

Z tego powodu Kabar może również rozważać inne opcje, w tym HSV Hamburg, które jest w stanie zapewnić mu regularne występy. W Premier League sytuację zawodnika śledzi także Brentford. Kabar łącznie w pierwszym zespole z Signal Iduna Park uzbierał pięć meczów. Jego kontrakt z Dortmundzie obowiązuje do czerwca 2028 roku. Defensor urodził się w Bremie, a do akademii Borussii dołączył w 2019 roku.