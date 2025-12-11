Chelsea może sprzedać pomocnika. Dwa kluby chcą zawodnika

Chelsea zamierza rozstać się ze swoim wychowankiem. Jak podaje "TEAMtalk", po 19-letniego skrzydłowego chcą ruszyć Everton oraz Leeds United.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Tyrique George na wylocie z Chelsea

Chelsea wpadła w poważny dołek formy na przełomie listopada i grudnia. Piłkarze Enzo Maresci nie wygrali trzech ostatnich meczów Premier League, przez co spadli na 5. miejsce w tabeli i czują już na plecach oddech Manchesteru United. W klubie rośnie świadomość, że zimowe okno będzie kluczowe do uporządkowania kadry.

Jednym z zawodników, którzy mogą opuścić Stamford Bridge, jest Tyrique George. Jak ustalił portal „TEAMtalk”, zarówno 19-latek, jak i klub są otwarci na rozstanie. Idealnym scenariuszem dla The Blues ma być transfer definitywny. Skrzydłowy ma być coraz bardziej sfrustrowany ograniczoną rolą w zespole Mareski.

George przebojem wdarł się do kadry pierwszego zespołu w poprzednim sezonie, wykorzystując nieobecność Raheema Sterlinga. Rozegrał wtedy ponad 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach i był uznawany za jedno z najciekawszych odkryć klubowej akademii.

Ten sezon wygląda jednak zgoła inaczej. Spadek formy oraz silna konkurencja w ofensywie sprawiły, że Anglik praktycznie zniknął z boiska. Do tej pory wystąpił zaledwie w dwóch meczach Pucharu Ligi Angielskiej i czterech spotkaniach Ligi Mistrzów, a w Premier League uzbierał tylko 143 minuty – wszystkie jako rezerwowy.

Co ważne, sytuację młodego skrzydłowego monitorują już Everton i Leeds United, które mogą przedstawić zawodnikowi konkretne propozycje. George wciąż ma ważny kontrakt z Chelsea do czerwca 2027 roku, jednak coraz więcej wskazuje, że jego przyszłość leży poza Londynem.