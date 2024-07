Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona negocjuje z Nico, w przyszłym tygodniu oczekują postępów

Nico Williams i temat jego przeprowadzki do FC Barcelony to aktualnie temat numer jeden we wszystkich mediach. Duma Katalonii całą uwagę na rynku transferowym poświęciła reprezentantowi Hiszpanii. Na ten moment wiadomo, że prowadzone są rozmowy z otoczeniem piłkarza, lecz Katalończycy zamierzają znacząco przyśpieszyć. Co więcej, określili kiedy ma nastąpić przełom w negocjacjach.

Fabrizio Romano znany ze swojej nieomylności w kwestiach transferowych przekazał, że progres w rozmowach z Nico Williamsem ma być widoczny już w przyszłym tygodniu. Barcelona, aby skupić się na pozyskaniu skrzydłowego Athleticu Bilbao, zrezygnowała z pomysłu sprowadzenia Amadou Onany, który ma dołączyć do Aston Villi za kwotę 50 milionów funtów.

Wskazana przez dziennikarza data wynika przede wszystkim z faktu, że Hiszpania wciąż bierze udział w Euro 2024. La Furia Roja dotarła do finału turnieju, gdzie w niedzielę (14 lipca) zmierzy się z Anglią o końcowe trofeum. Po zakończeniu rozgrywek przyszłość Nico Williamsa powinna się rozstrzygnąć. Wtedy dowiemy się, czy Barcelona będzie w stanie zrealizować cel transferowy, o którym marzy od dłuższego czasu.

W poprzednim sezonie Nico Williams rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 8 goli i zanotował 19 asyst. Z zespołem z Kraju Basków ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. W Bilbao występuje od 2013 roku, gdy trafił do młodzieżowej drużyny z juniorskiego zespołu Osasuny.