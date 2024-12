Chelsea i Tottenham zainteresowane byłą gwiazdą Premier League. Obecnie gra w Arabii Saudyjskiej

Chelsea i Tottenham są zainteresowani pozyskaniem Ivana Toneya - podaje Fichajes. Na przeszkodzie może jednak stanąć wysoka pensja Anglika i kontrakt z Al-Ahli, który obowiązuje do 2028 roku.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Ange Postecoglou

Ivan Toney rozważa powrót do Premier League

Ivan Toney, który zasłynął swoją skutecznością w barwach Brentford w Premier League może być bliski powrotu do Anglii po krótkim epizodzie w lidze saudyjskiej. 28-letni Anglik nie zdołał zaadaptować się do nowego środowiska.

Po transferze motywacja napastnika Al-Ahli wyraźnie spadła. To przyczyniło się do spekulacji na temat możliwego powrotu napastnika do ojczyzny.

Wśród klubów, które monitorują sytuację Toneya wymienia się Tottenham oraz Chelsea. Oba zespoły szukają wzmocnień do ofensywy. Dzięki doświadczeniu w angielskiej ekstraklasie, wszechstronności oraz regularnie zdobywanym bramkom, Toney jest atrakcyjnym celem transferowym.

Jednak potencjalne przenosiny Toneya wiążą się z pewnymi wyzwaniami finansowymi. Wysokie wynagrodzenie może być istotną przeszkodą dla angielskich klubów. Ponadto koszt samego transferu również będzie wysoki, gdyż saudyjski klub nie zamierza ułatwiać odejścia Toneya bez znaczącej rekompensaty finansowej, a jego kontrakt obowiązuje aż do 2028 roku.

Pomimo tych trudności, wciąż pojawia się zainteresowanie ze strony Tottenhamu i Chelsea. Przyszłość zawodnika będzie zależna od negocjacji pomiędzy potencjalnymi nabywcami a jego obecnym klubem. Premier League jest preferowaną ligą Toneya, ponieważ oferuje ona wyższy poziom rywalizacji.

