Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot ma zamiar opuścić Juventus. Największe szanse na pozyskanie Francuza ma Chelsea, która może zaproponować włoskiej drużynie wymianę.

Chelsea chce, aby jej barwy reprezentował Adrien Rabiot

Francuz w Londynie współpracowałby ponownie z Thomasem Tuchelem (wcześniej w PSG)

Angielski klub rozważa zaproponowanie Juventusowi wymiany

Osoba trenera może przesądzić o transakcji

Chelsea ma nowego właściciela, a to sprawiło, że The Blues ruszyli na zakupy. Londyńczycy nowych piłkarzy szukają w Premier League, ale również Serie A. Todd Boehly podjął rozmowy z Juventusem, których tematem przewodnim jest Matthijs de Ligt. Niewykluczone, że między klubami dojdzie do wymiany zawodników. Nie będzie w nich jednak chodziło o Holendra, lecz o Adriena Rabiota.

Francuski pomocnik długo wzbraniał się przed opuszczeniem Juventusu. Rabiot finalnie zmienił zdanie, mając zapewne za cel chęć regularnego grania przed tegorocznymi mistrzostwami świata. Na odejście 27-latka zgadzają się turyńczycy, którzy za swojego piłkarza oczekują około 15 milionów euro. Francuzowi został bowiem tylko rok kontraktu, co wpływa na dość atrakcyjną cenę.

Po Rabiota ruszyło Newcastle, ale Sroki zderzyły się ze ścianą. 27-latek chętnie zagrałby w Premier League, ale w klubie, który gra w europejskich pucharach. Wymóg ten spełnia Chelsea, czyli trzeci zespół minionego sezonu Premier League. To londyńczycy mają aktualnie największe szanse na sprowadzenie Francuza. Aby obniżyć koszt transakcji, Chelsea może zaproponować wymianę. Tym samym do Turynu powędrowałby 26-letni Ruben Loftus-Cheek, czyli 26-letni pomocnik wyceniany na 20 milionów euro. Anglik zagrał w londyńczyków 40 razy w minionej kampanii, choć przeważnie z ławki rezerwowych.

